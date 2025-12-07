Sainz y Alonso, en el top 10 y con ambición para 2026

Fernando Alonso y Carlos Sainz despiden 2025 situados entre los diez mejores de la parrilla. El madrileño escaló al noveno puesto gracias a su podio en Qatar, el segundo en su primera temporada con Williams. Y a pesar de que en Abu Dhabi no ha tenido ritmo para luchar por los puntos, mira al horizonte de 2026 con esperanza, convencido de su acierto al apostar por la escudería de Grove.

Alonso, sexto este domingo, no solo como 'mejor del resto' sino delante de un Ferrari, un Mercedes y un Red Bull, ha vuelto a brillar con luz propia al volante del peor de los coches que ha conducido desde que llegó a Aston Martin en 2023. El asturiano ha sido crítico con el balance de la temporada y confía en tener las armas para luchar por podios y victorias la próxima.

"Ha estado bien, una carrera de gestión más que nada, no teníamos la velocidad para separarnos del grupo, así que intentas hacer una carrera inteligente para que no te pasen, ofreciendo el DRS cuando hace falta y cuidando los neumáticos hasta el final", ha resumido Fernando.

"Me siento cansado por estas últimas carreras y viajes, con ganas ya de terminar para poder descansar y preparar bien el año que viene. Séptimos en Qatar y sextos aquí, son más puntos de los que pensaba, así que contento", ha valorado Alonso. “No podemos estar muy satisfechos de este año. Hemos tenido un coche dificilísimo de conducir, hemos acabado séptimos en constructores, hay poco de lo que estar realmente orgullosos, aunque las actuaciones personales hayan sido buenas. Aquí se gana o no se gana y este año no hemos ganado ni hemos estado cerca", ha lanzado.

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, le ha preguntado en DAZN qué podría hacer con un "coche más normal” teniendo en cuenta que “con este acabas sexto”. Fernando no lo ha dudado: “Acabar primero. Y vamos a por ello".

Carlos Sainz ha terminado con mal sabor de boca: “Este fin de semana no hemos sido rápidos, como equipo ha sido uno de los fines de semana más flojos. Salíamos 12º y hemos acabado 13º, porque un Ferrari que salía muy atrás, al final nos ha batido. No había ritmo ni coche para puntuar y eso manda un mensaje al equipo de que en este deporte nunca te puedes relajar, incluso después de un podio, porque si no te comen".

En el resumen de su estreno con Williams, Carlos ha celebrado su capacidad de reacción tras un “inicio de temporada frustrante” y como todos, ya pone el foco en 2026, cuando llegará un nuevo reglamento técnico y nuevas unidades de potencia. “Toca ya descansar, ahora hay un test, tres días de simulador y luego ya el viernes me iré de vacaciones, pero ahora toca seguir trabajando para el año que viene”.