Xabi Alonso se la jugará en Vitoria con la defensa en cuadro y la duda de Mbappé

"Esto es muy largo", decía el miércoles Xabi Alonso, en una reflexión que en el fondo era un trampantojo de súplica. El mayor aliado que le queda al técnico vasco es el tiempo, a la vez su mayor riesgo, toda vez que su sumisión a la plantilla ha instalado una paz interna más de conveniencia de que de convicción. Vitoria, este domingo, es la siguiente estación del viacrucis de Xabi. Y podría ser la última.

En realidad, los tres partidos que quedan antes de Navidad son potenciales precipicios para el proyecto del tolosarra, mientras su amigo Álvaro Arbeloa gana fuerza como recambio. Perder en la visita al Alavés, una tercera derrota consecutiva en ocho días, sería intolerable. No digamos ya hacerlo el miércoles en Copa, ante un Talavera de Primera RFEF. Y aun con esas dos victorias en el zurrón, el Real Madrid-Sevilla del domingo que viene, último partido antes de Navidad, sería un nuevo examen final, pues el Bernabéu ya demostró contra el Celta y el Manchester City su hartazgo.

Champions League: Real Madrid - Manchester City. / Associated Press/LaPresse / LAP

Un solo remate a puerta contra el City

La forma de perder contra el equipo de Guardiola le concedió a Xabi una bala extra, pero no dejó de ser una derrota contra el gran anticristo del madridismo. Y, pese a la mejora de sensaciones, el análisis de ese encuentro no puede excluir una preocupante realidad: el gol de Rodrygo fue el único disparo a puerta de toda la noche, mientras Courtois tuvo que lucirse en varias ocasiones en la otra punta del campo.

La baja de Mbappé, claro está, restó filo al ataque blanco. El francés entró en la convocatoria y se sentó en el banquillo, pero ni llegó a calentar. "No estaba para jugar. Aún es pronto para saber si estará el domingo. Tendremos que ir día a día", se lamentó Xabi Alonso, consciente de que sus opciones de supervivencia menguan sin el concurso del hombre que ha marcado 25 de los 45 goles del Madrid esta temporada.

Huijsen vuelve a entrenar

En las imágenes que ha difundido el club este viernes del entrenamiento a puerta cerrada no hay ni rastro de Kylian. Sí se puede observar en las fotografías a Dean Huijsen, que lleva tres semanas parado tras lesionarse en el empate contra el Elche. Según informó la entidad blanca, el central español "completó una parte de la sesión con el grupo".

Su regreso sería un alivio para un Xabi Alonso que sufre una tremenda plaga en defensa. Asencio es ahora mismo el único zaguero en plenitud de condiciones. En el centro, Rüdiger arrastra molestias y Alaba y Militao están fuera de circulación. En los laterales, Carvajal y Trent siguen lesionados por la derecha, misma situación que Mendy por la izquierda, con el agravante de que Carreras y Fran García están sancionados tras ser expulsados ante el Celta.

Por la derecha, Valverde volverá a ser el comodín, con la opción de desplazar a Asencio si Huijsen está apto. Por la izquierda, en cambio, no hay alternativas. Camavinga, el parche más razonable, también está lesionado y este viernes no se entrenó con el grupo. El canterano Víctor Valdepeñas, que ya estuvo en el banquillo frente al City, es la opción que ofrece la cantera. Sí podrá contar con el extremo Brahim, que el lunes pondrá rumbo a la concentración de Marruecos para la Copa África.