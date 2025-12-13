Griezmann salva los tres puntos para el Atlético ante el Valencia

Antoine Griezmann, genio y figura y leyenda del Atlético de Madrid, frotó la lámpara mágica. A poco más de un cuarto de hora para el final del partido ante el Valencia, hizo estallar el Metropolitano con un deslumbrante control dentro del área tras un esplendoroso centro de Pubill. Con la zurda mató el balón primero y lo metió en la jaula después. Magnífico. Un golazo y una victoria olvidar las últimas dos derrotas en la Liga

"Me cago en .....", se le leyó en los labios al entrenador Simeone. Sólo habían transcurrido 21 segundos de partido y su hijo Giuliano había enviado un balón muy comprometido hacia el área de Oblak, a la zona de Pubill, que no lo recepcionó y lo dejó en pies de Hugo Duro. Balón al larguero de la portería del cancerbero esloveno.

Fue un mal síntoma para el Atlético. Poco después fue Ruggeri, en la otra banda, el que erró y provocó el acercamiento visitante. Dos indicios sorprendentes que envalentonaron al Valencia, mermado por la gripe, con Javi Guerra, Gayá y Rioja, aún convalencientes, en el banquillo de partida. Además, tampoco contó el técnico Corberán con César Tárrega, sancionado, ni con Diakhaby, en recuperación de una lesión muscular.

Había salido desconcentrado el Atlético, pero el despiste duró 12 minutos. Los que tardó Sorloth en disparar cruzado a la portería de Agirrezabala, después de un gran pase de Barrios. Córner. Fue el preludio del tanto de Koke.

Minuto 17. Córner que bota Julián Alvarez, toca Nico en el área, dispara Ruggeri, rechaza Agirrezabala y recoge el esférico Koke. Con muchas piernas por delante, el capitán ajusta un disparo raso, pegado al poste izquierdo del arquero. Golazo por la brillante ejecución. 1-0.

Se podía pensar que el tanto podía encaminar un triunfo fácil para el Atlético, pero el combate se tornó en un ida y vuelta. Sin dominador claro. Con más posesión para el Valencia que la que se podía suponer. No le importaba a los de Simeone, situados en su zona de confort. Organizados atrás, con Sorloth como punta de lanza, como objetivo. Balones largos para él.

Jugaba con fuego el Atlético dejando la iniciativa al Valencia. Avisó de nuevo Hugo Duro con una vaselina a Oblak tras un pase perfecto de Pepelu y el VAR le anuló un tanto al propio Pepelu (minuto 34) por fuera de juego previo de Duro.

Claramente el Atlético esperaba al descanso, mientras el Valencia hacía circular el cuero a su voluntad. Dos disparos lejanos de Sorloth y Molina no cambiaron la tendencia. Lo estaban haciendo bien los de Corberán, mientras el Atlético mostraba a veces pifias impropias que irritaban al 'Cholo', gesticulante desde su zona. "Ya está bien", parecía decir.

Quiso corregir el entrenador esas desatenciones defensivas con la entrada de Le Normand tras el descanso. Molina a la caseta y Pubill al lateral derecho. En el Valencia, el delantero argentino Lucas Beltrán no tardó en pisar la hierba tras comenzar la segunda parte, en lugar de Diego López. Cambio de oro para Corberán.

Beltrán se sacó un golazo de la chistera en el minuto 63. Después de recortar a Almada al borde del área de Oblak soltó un derechazo que entró como un torpedo en la portería rojiblanca. Una genialidad. Un golazo de categoría. 1-1.

El tanto se produjo poco después de que Simeone hubiese agitado el banquillo. Almada, Gallagher y Griezmann al césped. Barrios, Nico González y Julián al vestuario.

No estaba siendo el partido de Julián Alvarez. El crack argentino no acaba de estar bien. Marcó en Eindhoven en la Liga de Campeones, pero el tanto no le ha dado impulso. Julián pasa inadvertido. No es él. Ante el Valencia no se le vio.

El gol de Beltrán metió al Valencia en la cueva y el paso de los minutos angustiaba al Atlético hasta que irrumpió Griezmann. Minuto 74. Espectacular servicio de Pubill al área, al francés, y apoteósico el control del 'Grizi'. Con la zurda, balón al suelo primero y a la red después. Uno de los goles del curso. Precioso. Para verlo repetido una y otra vez.

Cuatro minutos tardó Sorloth en firmar el 3-1, pero el VAR lo invalidó por fuera de juego. No fue necesario. El Valencia había acusado ya la tremenda diana de Griezmann. Seguro que el del Metropolitano no fue su peor partido, pero definió la mayor calidad de los rojiblancos.

Decidió Griezmann, genio y figura. Tres puntos para el Atlético, que ha ganado 11 de sus 12 partidos entre todas las competiciones en casa, con la única excepción del 1-1 con el Elche. El Metropolitano es un fortín