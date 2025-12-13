Pablo Laso, nuevo entrenador del Anadolu Efes hasta 2027

El Anadolu Efes ha anunciado este sábado a Pablo Laso como nuevo entrenador del equipo turco. El técnico español llega al Efes como sustituto de Igor Kokoskov, que fue despedido a finales de noviembre, y firma hasta el 2027.

"Hemos firmado un contrato con Pablo Laso, que ha ganado dos campeonatos de Euroliga además de numerosos campeonatos de liga y copas nacionales a lo largo de su carrera como entrenador, hasta el final de la temporada 2026-2027", dice el comunicado del equipo turco.

Laso, que vuelve a los banquillos tras su destitución como técnico del Baskonia el pasado verano, regresa a la Euroliga. Será el cuarto equipo que dirija en la máxima categoría del baloncesto europeo, tras el propio Baskonia, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, con quien levantó hasta dos títulos (2015 y 2018) y llegó a otras tres finales (2013,2014 y 2022).

Ahora, en Turquía, el español tiene el reto de cambiar la dinámica negativa del equipo. En Euroliga, el Efes, que dominó Europa hace apenas unos años, se encuentra en la 18ª posición con 5 victorias y 10 derrotas. En liga, el nuevo equipo de Laso se encuentra sexto, con 6 victorias y 4 derrotas.

Laso podría debutar este mismo domingo en la pista del Fenerbahçe, y se enfrenta a un doble duro duelo de la Euroliga; este miércoles ante el Zalgiris en Kaunas, Lituania y el viernes en casa ante el Dubai Basketball.