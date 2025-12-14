Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Emilia en CanariasNieve en la cumbreTiempo domingo CanariasMarquesina fantasmaFake manager 'ojeador'UD Las Palmas
instagramlinkedin

Fútbol

El Oviedo destituye a Carrión tras la derrota en Sevilla

El entrenador se va del club azulón sin haber conocido la victoria en nueve partidos

Luis Carrión, durante el Sevilla-Oviedo.

Luis Carrión, durante el Sevilla-Oviedo. / AFP7 vía Europa Press

Nacho Azparren

La segunda etapa de Luis Carrión en el Real Oviedo ha tocado a su fin tras la debacle de Sevilla, con una derrota por 4-0 que se suma a los choques anteriores para agravar una crisis a la que ya no sobrevive el entrenador. Carrión ha dirigido nueve choques, incluyendo la Copa, sin haber conocido la victoria.

"El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", explicó el Real Oviedo en un comunicado.

Sus números

Los números de Carrión desde que se hiciera cargo del Oviedo son pésimos. Ha dirigido al club azul en nueve partidos, ocho de Liga y otro de Copa, y no ha sido capaz de ganar ninguno. Son cinco derrotas y cuatro empates.

Carrión asumió el cargo con el Oviedo situado en la 17.ª posición con 6 puntos en su casillero. Ahora, es 19.º, con 10 puntos, fruto de los cuatro empates logrados desde la llegada del catalán.

Lo más preocupante para el club azulón, al margen de los resultados que llevan ritmo de colista destacado, son los ofensivos. Lleva el Oviedo sin anotar desde que 25 de octubre, después del 3-3 en Montilivi. En realidad, ese fue el único partido de Liga con Carrión en el que el Oviedo logró anotar. Además, siete choques sin ver puerta. Con lo sucedido en Sevilla, ya son 540 minutos sin anotar un gol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  2. Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
  3. Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la población permanecer en casa por las incidencias de la borrasca Emilia
  4. Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras
  5. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  6. La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio
  7. Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
  8. El Colegio Salesianas María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria celebra un mercadillo navideño

Gran Canaria se recompone tras el paso de la borrasca Emilia: carreteras dañadas y cortes de luz en varias zonas

Gran Canaria se recompone tras el paso de la borrasca Emilia: carreteras dañadas y cortes de luz en varias zonas

Así está la cumbre de Gran Canaria tras el paso de Emilia (14/12/25)

La familia Rodríguez: los arquitectos del éxito mundial del Belén de Arena de Las Canteras

La familia Rodríguez: los arquitectos del éxito mundial del Belén de Arena de Las Canteras

Sergio Dalma: «Habrá mucha nostalgia de los discotequeros años 80 en mis conciertos de Canarias»

Sergio Dalma: «Habrá mucha nostalgia de los discotequeros años 80 en mis conciertos de Canarias»

AM valora las cuentas regionales de unos 140 millones para Fuerteventura

AM valora las cuentas regionales de unos 140 millones para Fuerteventura

Navidad entre libros, cine y música en Lanzarote

Navidad entre libros, cine y música en Lanzarote

Las Palmas Atlético cae ante el Orihuela a pesar del doblete de Elías

Las Palmas Atlético cae ante el Orihuela a pesar del doblete de Elías

La Aemet pronostica lluvias débiles y heladas en las cumbres de islas centrales y La Palma este lunes en Canarias

La Aemet pronostica lluvias débiles y heladas en las cumbres de islas centrales y La Palma este lunes en Canarias
Tracking Pixel Contents