Muere el piloto Jéremy Bernet en un accidente de moto en Las Palmas de Gran Canaria
La promesa del motor no pudo superar las heridas sufridas tras su caída el pasado domingo
El joven motorista Jéremy Bernet ha fallecido a los 25 años de edad tras no superar las heridas sufridas en un accidente el pasado domingo en Tafira, Las Palmas de Gran Canaria. Como recoge el portal Canariasenmoto, el motociclismo de las Islas está de luto tras la pérdida del "para muchos, el mejor piloto de Velocidad que ha dado Canarias".
Desde los seis años los circuitos formaron parte de su vida junto al Team Manolín. En su palmarés quedan los ocho títulos regionales ganados, algo que lo sitúa como el piloto más laureado y completo del Archipiélago. Además, participó en el Campeonato de España de Velocidad y el FIM CEV Repsol, la antesala del Mundial de MotoGP. Fue piloto tanto de Moto3 como de Moto2, las dos categorías previas a la máxima competición mundial del motociclismo.
En torno a las 19:30 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta el pasado domingo en la que se alertaba de una caída de un motociclista. Bernet se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tras recibir las maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de un enfermero que se encontraba en la zona y, luego, por el personal del SUC, lograron revertir la parada y fue trasladado en estado crítimo al Insular. Pese a esto, las heridas del accidente fueron muy fuertes y no puedo mantenerse con vida. El mundo del deporte canario llora su pérdida.
