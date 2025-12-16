Florentino insiste por Navidad: "El caso Negreira es el escándalo más grande de la hsitoria del fútbol"

En la comida de Navidad del Real Madrid suele haber dos tipos de periodistas, los que buscan informar y los que buscan figurar. Los primeros desechan lo segundo y los segundos, lo primero. Ayer no había mesas habilitadas para trabajar en el pabellón de baloncesto de Valdebebas donde celebró el encuentro el club con la prensa. Del más de medio centenar de periodistas invitados, solo dos improvisaron un lugar de trabajo en el ropero para publicar el discurso del presidente blanco.

De un tiempo a esta parte, las apariciones de Florentino tienen más hechuras de visitas pontificias que de intervenciones presidenciales. El «ser superior», como lo bautizó Butragueño, ha cambiado los apretones de manos por agarrones entrañables. "Este año hay demasiada cara nueva, ¿no?", preguntó a su jefa de comunicación al acercarse a los corrillos con los periodistas. Florentino conoce de sobra al medio centenar que cubre la información diaria del Madrid. Pero en este día son engullidos por hordas de burócratas de despacho que acuden a rondar al presidente.

Caso Negreira

Para esta final de 2025, Pérez tenía claro el mensaje: "La mayor preocupación del Madrid es la situación arbitral. La situación gravísima ocurrida con el caso Negreira durante casi dos décadas merece justicia. Es incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF? Debe de velar por la integridad".

Florentino insistió con el tema: "Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros. Y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocían de su existencia? Pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical".

Los penaltis de Vitoria

Y no se quiso olvidar de la polémica por los penaltis no pitados en Vitoria. "Ayer fuimos arbitrados por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club en la víspera de la final de Copa. Y parece ser que las zancadillas sufridas por Vinícius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad de esa temporada. Es posible que algún club haya descendido víctima del caso Negreira. Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia. No olviden que el juez instructor del caso lo calificó de corrupción sistémica. Y el Barça reconoció que se hacían esos pagos porque eran convenientes. ¿Por qué? ¿Para qué? El Madrid seguirá insistiendo y vosotros los medios jugáis un papel fundamental".

Ni una palabra del futuro de Xabi o de la inminente reestructuración societaria del Madrid. Florentino insiste con el caso Negreira por Navidad.