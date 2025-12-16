Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liga francesa

El PSG deberá pagar a Mbappé los salarios que le debe

El futbolista reclama a su antiguo club más de 260 millones de euros

Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé. / EFE

EFE

París

El Tribunal de lo Laboral de París condenó este martes al París Saint-Germain a pagar los atrasos salariales a Kylian Mbappé, aunque no el resto de las peticiones que había hecho el futbolista, que reclamaba más de 260 millones de euros.

