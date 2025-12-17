Arbeloa refuerza su candidatura para un relevo incómodo

El nombre de Álvaro Arbeloa está en todos los círculos cercanos al Real Madrid. Independientemente de lo que suceda con un Xabi Alonso inmerso en un ultimátum continuo, el entrenador del Castilla está saliendo reforzado de la crisis que vive el primer equipo. En caso de tropiezo de su amigo y antiguo compañero, su candidatura es la favorita, aunque rompería el equilibrio que ha conseguido con el filial blanco.

Arbeloa, un tiempo en la línea sucesoria

No es la primera vez que Arbeloa está en la carrera sucesoria del banquillo blanco. Es más, lleva en ella incluso cuando todavía era entrenador del Juvenil. O lo que es lo mismo, hace unos meses, en plena discusión por el futuro de Ancelotti, el salmantino estaba en la lista por delante incluso de Raúl González, quien terminó yéndose del club después de seis temporadas sin oportunidad de ascenso.

La situación de Arbeloa es favorable, sobre todo, con la persona más importante del club: Florentino Pérez. Se le considera como una solución interna que permitiría construir sobre los mimbres que le han dejado armar a Xabi Alonso y que no alteraría la búsqueda de un relevo de mayor peso. La otra alternativa dentro de la casa para relevar al vasco es Santiago Solari, quien ya se barajó como interino para el Mundial de Clubes.

Desde la posición de mando de la entidad madridista terminó por entenderse que no tenía sentido dejar a un entrenador contratado trabajando en Valdebebas. A esto hay que sumarle las reticencias del argentino, ahora director de Fútbol, pero quien en su día ya asumió una interinidad que se volvió cargo y después destitución. Aunque en el desarrollo de la misma se promocionaron a jugadores como Vinicius.

La pregunta incómoda para Xabi Alonso

La situación no es cómoda. No lo es cualquier relevo, pero menos el que podría producirse entre dos amigos y compañeros. Arbeloa estuvo presente en la presentación de Xabi Alonso y apareció en la foto de su primer día. No solo compartieron vestuario. Ambos aparecen en la cartera de Best of You, aunque el vasco siga teniendo a su agente de toda la vida, Iñaki Ibañez. La agencia del que fuera exjefe de comunicación del Real Madrid, Óscar Ribot, es clave para entender el rumbo actual y futuro del club.

El ambiente se ha enrarecido aún más con el traslado a las ruedas de prensa de este posible relevo. En la previa al partido frente al Alavés, planteado como un ultimátum más, salió la pregunta de si ambos habían conversado sobre una posible transición. "¿Hablar de qué?", respondió seco un entrenador obligado a responder de su posible despedido. Salió del entuerto sin inmolarse: "Álvaro en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid".

En esta teoría de los vasos comunicantes, Arbeloa también tuvo que responder sobre el futuro de Xabi Alonso después de ganar al CD Guadalajara en Primera RFEF, consolidándose en los 'playoffs' de ascenso a Segunda, una categoría en la que el filial blanco no milita desde hace más de una década (2014). "Xabi es un entrenador excepcional. Hemos hablado estas semanas todos los temas de los canteranos. Tanto para Vitoria como para Talavera. Tenemos muy buena relación y eso no va a cambiar nunca”, despejaba.

La propuesta consolidada de Arbeloa

Pero no ocultaba el sentir que se ha instalado alrededor del Real Madrid después de los últimos resultados. “En una temporada siempre hay altibajos, pero si alguna persona en el mundo piensa que el Real Madrid está muerto está equivocado, no conoce al club”, defendió Arbeloa, de quien se destaca su capacidad para construir una propuesta sólida independiente de los efectivos con los que cuente.

El ganador de un triplete nacional con el Juvenil, aunque con varapalos en la Youth League, ha lidiado en sus primeros meses como entrenador del Castilla -donde también se produjo un reseteo- con las bajas de los compromisos internacionales (Mundial sub-20, ventanas FIFA...) y los reclamos de un primer equipo que se ha cuarteado con las lesiones. Aunque hasta el momento, el único canterano en debutar ha sido Valdepeñas, en Mendizorroza.

En su breve, pero acelerada etapa en el Castilla, Arbeloa ha potenciado a jugadores como Cestero y se ha mimetizado con la postura oficial del club, por ejemplo, contra los arbitrajes. El círculo cerrado con los jugadores después de ganar al Guadalajara, en modo conjura, es un gesto de lo que se busca en un primer equipo donde la figura de autoridad sea el entrenador, algo que Xabi Alonso no ha conseguido.