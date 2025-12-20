Osasuna acaba el año con buen pie y el Alavés se mete en problemas

El Osasuna se reencontró con el triunfo y se distanció de la zona de descenso que ahora amenaza al Alavés, en plena crisis, incapaz de responder al acierto del conjunto navarro, superior en la primera parte y eficaz en la segunda.

El croata Ante Budimir volvió a llevar a su equipo al triunfo. Su doblete, uno de penalti, tumbó al conjunto vitoriano. Después, Raúl García de Haro sentenció en el añadido y adornó el triunfo navarro, vital antes del inicio del 2026.

El equipo navarro salió mejor plantado al terreno de juego y durante los primeros compases impuso su ritmo con intensidad y verticalidad. El conjunto rojillo buscó el área rival con decisión, presionando alto y tratando de aprovechar la energía inicial para generar peligro. La afición empujaba y el equipo respondió con llegadas constantes ante la importancia de los tres puntos.

Sin embargo, con el paso del tiempo el Alavés fue creciendo y logró equilibrar el encuentro a base de toque y paciencia. El cuadro visitante empezó a mover el balón con criterio, enfriando el ímpetu local y encontrando espacios entre líneas. En ese tramo apareció con protagonismo Pablo Ibáñez, clave en la medular, participando en la circulación y ayudando el ataque con un disparo que a punto de mete el 1-0, pero Sergio Herrera detuvo bien la acción.

Progresivamente el encuentro fue perdiendo ritmo e intensidad. Las imprecisiones y el mayor control defensivo redujeron las llegadas a las áreas, llevando el partido a una fase más trabada y con menos brillo. Aimar Oroz se topó con Sivera en la única llegada clara de los navarros.

Un momento del partido. / Villar Lopez / EFE

El descanso llegó con todo por decidir en la segunda mitad, con la cuenta pendiente de dar un paso adelante por parte de ambos equipos. El Osasuna volvió a salir muy bien, con una doble ocasión muy clara. Remate de Rubén García con la pierna menos hábil y cabezazo a continuación de Budimir que desbarató Sivera. Perdonaban los de Lisci.

Sergio Herrera evitó el gol con una gran parada después de que Toni Martínez se marchara con insultante facilidad de Catena, en una acción peligrosa en la que la defensa rojilla no logró frenar al atacante. Uno contra uno muy claro.

Ante Budimir firmó un gol espectacular después de recibir un pase desde la izquierda de Kike Barja. El delantero croata no se lo pensó dos veces y sacó un zurdazo a bote pronto, muy ajustado al palo, imposible para el portero. Mano clarísima de Parada en el minuto 80 dentro del área, que Budimir tradujo en el 2-0 desde los 11 metros. Sentencia hacia tres puntos vitales. Raúl García de Haro metió el 3-0 en el tiempo añadido con el Alavés volcado.

Finalmente, Osasuna se fue con el premio gordo a la Navidad, dando continuidad al 3-0 ante el Levante de hace dos semanas que le da tranquilidad antes de iniciar al 2026.

Ficha técnica

3 – Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier (Arguibide, m.69), Jorge Herrando, Alejandro Catena, Abel Bretones (Juan Cruz, m. 86); Lucas Torró, Jon Moncayola, Aimar Oroz (Osambela, m.89); Rubén García (Kike Barja, m.69), Víctor Muñoz, Ante Budimir (Raúl, m.89)

0 – Alavés: Antonio Sivera; Víctor Parada, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Jonny Otto; Antonio Blanco, Denis Suárez (Guridi, m.90), Pablo Ibáñez (Mañas, m.77), Abde Rebbach (Aleña, m.46), Calebe (Carlos Vicente, m.46); Toni Martínez.

Goles: 1-0,m.72: Budimir; 2-0,m.82: Budimir, de penalti; 3-0, m.90+3: Raúl García.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano), asistido por Carlos Álvarez e Rubén Becerril. Amonestó a los locales Torró y Bretones y a los visitantes Parada y Aleñá.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 20.400 aficionados.