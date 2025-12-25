Zarco: "Solo si eres Marc Márquez tienes un sitio asegurado en la parrilla de 2027"

El Mundial de MotoGP estuvo, sin duda, gestionado, dominado y coronado por el mejor Marc Márquez (Ducati) de todos los tiempos, fundamentalmente porque venía de unos años horribles y fue capaz de sobreponerse a todo y a todos en una temporada prodigiosa, en la que ganó 11 de los 22 grandes premios, se subió 15 veces al podio y eso que se perdió por lesión en Indonesia, justo el siguiente fin de semana a proclamase campeón del mundo de motociclismo por novena ocasión, en Japón, los últimos cinco grandes premios: Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia.

Y se diría, sí, que también el invierno, la pretemporada, está siendo marcada por el piloto de Cervera (Lleida), que, desde el pasado lunes, ha vuelto a montar en moto tras tres meses recuperándose de su última lesión, de nuevo en el brazo derecho, el del maldito Húmero, pero esta vez se dañó seriamente el hombro.

Tres días a tope

Márquez, que ayer regresó al circuito de Alcarràs (Lleida) para volver a montarse en una Ducati y maltratarse, como ya lo hiciera el lunes pasado en la pista de tierra (el martes se entrenó en el karting de Vendrell, con un kart, sí), ha dado con esta manera tan particular que tiene, en silencio pero determinante, el pistoletazo de salida del año 2026, acompañado, cómo no, de su hermano Àlex, subcampeón del mundo de MotoGP, y de uno de sus alumnos más adelantados, el brasileño Diogo Moreira, flamante campeón de Moto2 y nuevo piloto de Honda en el LCR Racing Team.

Àlex Márquez, Marc y el campeón brasileño Diogo Moreira, en un descanso de su entrenamiento del lunes en Alcarràs (Lleida).t / INSTAGRAM DE MARC MÁRQUEZ

Todo parece indicar que Marc, de momento, está al 80% de lo que podría ser su rendimiento y prestaciones físicas y todavía le queda más de un mes para presentarse en el circuito de Sepang (Malasia), a principios de febrero, para el primer test con las nuevas/viejas motos de 2026, ya que van a producirse muy pocas variantes en las máquinas con las que han corrido este año y que han permitido a ‘ET’ dominar, con enorme seguridad y contundencia, el Mundial.

Todo el mundo piensa que si Marc recupera su mejor forma física, el 2026 también puede ser una temporada en la que, la Ducati ‘Desmosedici’, con muy pocas mejoras o variantes, le permitirá repetir título y conquistar la décima corona. Es por ello que, antes de arrancar el Mundial-2026, ya se habla más del mercado de pilotos, con vistas al revolucionario 2027, cuando las motos pasen a ser de 850cc, con mucha menos aerodinámica y ayudas a la conducción lo que, sin duda, aumentará el valor y el precio de los mejores pilotos.

Todo el mundo en el 'paddock' de MotoGP está convencido, como ya insinuó el propio Marc Márquez, la semana pasada, en Italia, que el campeonísimo catalán renovará por Ducati por dos años más (2027 y 2028), pero también todo el mundo cree que 'il cannibale' tendrá suculentas ofertas de todas las marcas.

Pese a que las voces del ‘paddock’ de MotoGP aseguran que los rumores, las negociaciones y demás síntomas de que está pasando algo se producirán, a partir de superado el primer tercio de campeonato, lo cierto es que ya en invierno se están produciendo declaraciones que adelantan o permiten intuir lo que ocurrirá cuando fábricas, escuderías, dueños de equipo y patrocinadores empiecen a mover sus cartas.

El propio Marc ha comentado, hace unos días, en Italia, en la gran fiesta de Ducati para celebrar sus títulos del 2025, que está en un 80% convencido de que renovará por la fábrica de Borgo Panigale, pese a que los jefazos de Honda sueñan con que ‘il cannibale’, como suelen llamar en Italia al mayor de los Márquez Alentá, regrese a su equipo y acabe su carrera deportiva allí donde consiguió sus seis primeros títulos en la categoría reina.

En la reciente fiesta de final de temporada organizada por la Federación Francesa de Motociclismo, el máximo protagonista fue el veterano piloto francés Johann Zarco, de 25 años y oficial de Honda en el equipo ‘satélite’ del italiano Lucio Cecchinello.

Àlex y Marc Márquez repasan sus biciletas de montainbike. / INSTAGRAM DE MARC MÁRQUEZ

Zarco, uno de los siete ganadores de grandes premios de este año (Márquez, 11; Àlex Márquez y Marco Bezzecchi, 3 cada uno; ‘Pecco’ Bagnaia, 2; Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y el propio Zarco, 1), comentó que cada vez es más difícil mantenerse entre la élite de MotoGP y que "debes estar a tope tanto física como técnica y mentalmente para tener alguna posibilidad, no ya de éxito, sino simplemente de conseguir un puesto en la parrilla de los campeones".

“El nivel de MotoGP ya es altísimo y, solo si te llamas, si eres, Marc Márquez, tienes un puesto garantizado en la parrilla, todos los demás deberemos demostrar en el 2026 que somos merecedores de seguir compitiendo junto a Marc, que ha estado fabuloso esta temporada”, señaló Zarco, que aspira a convertirse, aunque sea desde un asiento privado, en el líder del proyecto Honda, que, en 2026, ha dado un gran salto y, ahora, de cara a 2027, se dispone a pelear por los podios y, tal vez, las victorias con su nueva moto.