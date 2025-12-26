POR SEGUNDO AÑO
Luis de la Fuente, elegido mejor seleccionador del mundo
España ha terminado como primera en el ranking de la FIFA
Redacción
Luis de la Fuente ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
De la Fuente se ha impuesto en la clasificación al también español Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y del argentino Lionel Scaloni, ganador de este galardón en las ediciones de 2022 y 2023.
España ha cerrado como número uno de la clasificación de la FIFA en este 2025 y ha superado la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones al enlazar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.
De la Fuente dirige a la selección española absoluta desde 2022 y al frente de ella se proclamó campeón de la Liga de Naciones en 2023 y de la Eurocopa 2024 de Alemania.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde
- Marc Cardona es el siguiente de la lista: la UD Las Palmas ultima su rescisión
- Accidente laboral grave en El Goro en Telde con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras desestabilizarse una estantería
- La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
- Fallece en Gran Canaria Roberto Moreno Díaz, pionero de la informática y la cibernética en Canarias
- Estamos rotos': el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda
- Parece Madeira o las Azores, pero está en Gran Canaria: el rincón salvaje que sorprende