BOXEO
Anthony Joshua, herido en un accidente de tráfico con dos muertos
El boxeador se encontraba visitando familiares en Nigeria
Jordi Delgado
El campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, ha resultado herido en un accidente de tráfico este lunes en Nigeria. El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria ha informado que el peleador de 36 años, pasajero en el asiento trasero de un Jeep Lexus con cinco personas en el interior, chocó hoy con un camión detenido en la autopista Lagos-Ibadan en Makun, según medios locales. Dos de las personas han fallecido en el incidente.
Algunas imágenes compartidas en redes sociales muestran al deportista sentado en el vehículo, rodeado de vidrios rotos y con heridas. Joshua fue rescatado y trasladado a un centro médico para recibir atención.
Según el cuerpo policíaco a través de la BBC, el coche involucrado en el incidente viajaba "más allá del límite de velocidad legalmente prescrito" y perdió el control durante "una maniobra de adelantamiento", impactando con un camión parado al costado de la carretera.
Joshua estaba en el país visitando a familiares en la ciudad de Sagamu, en el suroeste del país tras su pelea con Jake Paul, donde logró ganar por KO técnico en el sexto asalto.
- Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro
- Primer parque de atracciones chino en Canarias
- Muere un motorista en Tenerife un día después de hacerlo su pareja en otro accidente de moto
- El ascenso exige un gasto de siete millones para la UD Las Palmas
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- Un camino entre la seba de la playa: la postal que dejan las algas en Las Canteras
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla