Óbito
Muere a los 91 años Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid
Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa, fue capitán rojiblanco durante diez años (1960-1969)
EFE
Madrid
El exfutbolista Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, ha fallecido a los 91 años de edad, según informó este lunes el club rojiblanco.
Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, fue capitán rojiblanco durante diez años (1960-1969), un hito en la historia del club colchonero, según la información oficial.
- Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro
- Primer parque de atracciones chino en Canarias
- Muere un motorista en Tenerife un día después de hacerlo su pareja en otro accidente de moto
- El ascenso exige un gasto de siete millones para la UD Las Palmas
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- La Aemet avisa de tiempo con cielos nubosos y lluvias en el último lunes del año en Canarias
- Un camino entre la seba de la playa: la postal que dejan las algas en Las Canteras