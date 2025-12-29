Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasSan Silvestre Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasPuntos limpios Gran CanariaSantos CerdánPareja fallecida en accidentes de moto
instagramlinkedin

Óbito

Muere a los 91 años Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid

Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa, fue capitán rojiblanco durante diez años (1960-1969)

Muere a los 91 años Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid

Muere a los 91 años Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid

EFE

Madrid

El exfutbolista Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, ha fallecido a los 91 años de edad, según informó este lunes el club rojiblanco.

Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, fue capitán rojiblanco durante diez años (1960-1969), un hito en la historia del club colchonero, según la información oficial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents