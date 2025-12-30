Luca Villa, el campeón del Atlético que nunca jugará en el Real Madrid

Luca Villa es una de las grandes sensaciones del Atlético de Madrid Infantil B. Tiene pinceladas de su padre, el Guaje, quien le ha apoyado durante todo el torneo desde las gradas del Estadio de Gran Canaria. Su ídolo es Antoine Griezmann, su momento favorito en el Metropolitano es cuando celebra los goles del Atleti y le gustaría parecerse a su padre, a quien tiene como referente a la hora de saltar a los terrenos de juego. De hecho, ya sigue sus pasos y ha heredado el número 7. Siente el escudo rojiblanco como el que más, se deja la garganta a la hora de cantar el himno y se proclamó campeón de LaLiga Futures 2025 tras vencer al Villarreal (1-0).

David Villa se funde en un abrazo con su hijo Luca. / LaLiga

Bajo la emoción de haber conquistado la copa y con el vaivén de hacerse fotos, vídeos y correr a abrazarse con la afición, Luca Villa deja clara una cuestión: no vestiría de blanco. «Nunca jugaría en el Real Madrid», apunta mientras porta la bandera del Atlético de Madrid a sus hombros y camina a toda prisa por el centro del campo del feudo amarillo. Sus entrenadores y su propio padre, que le siguen a unos metros de distancia, sonríen y apoyan la decisión bajo un tímido «muy bien, Luca». Una rivalidad que va más allá de las edades, sobre todo cuando esa misma mañana habían derrotado al conjunto madridista en la tanda de penaltis.

Un torneo marcado por el futuro del fútbol, por las nuevas promesas y los próximos Balones de Oro, pero sobre todo por la cantera del Atlético de Madrid, esa que ayer sumó, por quinta vez consecutiva, el trofeo de LaLiga Future. Un equipo en el que no solo Luca es el protagonista, sino también Jaime o Íñigo, el guardameta atlético que detuvo en la semifinal dos de los tres penaltis. «Tranquilidad que tenemos a Iñi», exclamaba el técnico rojiblanco Jorge Pinto durante la arenga. Un Íñigo que no falló, que se echó el equipo a las espaldas y que fue una pieza fundamental para que el Atlético conquistara el título.

La tristeza de los subcampeones del Villarreal

La otra cara de la moneda la mostró el Villarreal, los subcampeones del torneo que se marcharon cabizbajos. Ningún consuelo fue suficiente después de caer ante el Atlético en la final, en un partido que igualado que estuvo a punto de irse a los penaltis en el último minuto. Álvaro Garrido, abrazado a su padre y con lágrimas en los ojos intenta ver el lado bueno a la experiencia, y a pesar de la tristeza logra abrir su corazón. «Mi referente en el fútbol es Comesaña, pero también me gusta Moleiro —ex de la UD Las Palmas que voló este verano al Villarreal por 16 millones—», apunta bajo el apoyo de su madre.

El Villarreal, los subcampeones del torneo recibiendo la medalla de plata junto a Campoamor, Morales, de la Morena y Louzán. / LaLiga

El tercer y cuarto puesto lo jugaron el Real Madrid y el Valencia, con una victoria madridista y con Hugo Fernández como el pichichi de la competición. El ‘10’ blanco apunta maneras y enamora a la afición blanca. El premio Fair Play se entregó al Inter de Milán; al mejor portero para el guardameta del Valencia Ibai García mientras que el MVP fue para Viti, jugador del Atlético de Madrid.

Miguel Ángel Ramírez, Kirian y Álex Suárez, fueron los representantes de la UD en la última jornada del torneo infantil

La cantera de la UD Las Palmas, aunque cayó eliminada en la fase de grupos tras medirse ante el Atlético, PSG y Betis, estuvo presente en la gran final y ejerció de anfitriona de la mejor manera posible. Kirian Rodríguez y Álex Suárez, que por la tarde comenzaron los entrenamientos después de una semana de vacaciones por Navidad, también se dejaron ver en el feudo de Siete Palmas durante la jornada y animaron a las jóvenes promesas. Las mismas que el domingo recibieron el calor de la Ultra Naciente, quienes les cantaron y abrazaron bajo el grito de «cantera».

Miguel Ángel Ramírez, presente en la final

En esta última jornada el Estadio de Gran Canaria contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, José Ramón de la Morena, presidente de la Fundación que lleva su nombre y organizadora del torneo junto con LALIGA, la directora de Activación Corporativa de Marca de LALIGA Cristina Sánchez, Domingo Espino, promotor del evento, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, Carla Campoamor, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán y José Juan Arencibia, presidente de la Federación Canaria de Fútbol.

Un torneo que deja a las canteras del fútbol español por todo lo alto, que enganchó durante tres días a miles de personas y que hizo del Estadio de Gran Canaria un escenario inigualable en el que David Villa vibró como un aficionado mas. «Ha habido una competitividad brutal como no he visto en otros años. Hemos vivido unas semifinales y una final casi de Champions», señaló José Ramón de la Morena.