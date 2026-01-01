Tosha Schareina: "El riesgo está ahí, pero no hay que dejar que te oprima"

Tosha Schareina (Valencia,1995) fue el piloto español más destacado de la última edición del Dakar. Segundo en el podio de motos y líder de Honda, este valenciano de raíces germánicas afronta el nuevo reto en Arabia, del 3 al 17 de enero, con ganas de revancha y convencido de que tiene todas las ‘armas’ para pelear por el Touareg.

El año pasado estuvo muy cerca. ¿Llegó a imaginar en algún momento de la carrera que podía ganar?

Siempre salimos de casa pensando que podemos ganar. Hasta el último momento del banderazo de meta había posibilidades, en la penúltima etapa estábamos a 15 minutos, que hoy en día en motos es bastante diferencia, pero recortamos más de la mitad y nos quedamos a 7. Es una carrera tan abierta y tan larga que hasta el último momento no hay que dejarse nada.

También es verdad que en el Dakar siempre hay descartes, momentos críticos, pero Daniel Sanders no falló…

Hizo buenas etapas, especialmente las dos o tres primeras. Nosotros tuvimos un problema en la primera y al ser orden Inverso de salida, sabíamos que eso te iba a dejar un poquito más atrás. Él, con esa ventaja que cogió al principio, supo gestionar muy bien la carrera.

¿Hizo autocrítica tras el Dakar?

Sí, nosotros cuando acaba la carrera y también cuando acaban las etapas, nos sentamos y analizamos los errores que ha habido, tanto de navegación como de lo que sea. Siempre echamos un poquito la vista atrás para intentar mejorar. Sí que es verdad que es una carrera tan larga y pasan tantas cosas que influyen muchos factores.

¿Y qué aprendizajes le pueden servir para esta próxima edición?

Las grandes caídas fueron casi siempre cuando más me relajé y cuando creía que lo tenía todo bajo control. Me rompí la clavícula y fue uno de los factores que hizo que estuviésemos un poquito más atrás en ese Dakar. He aprendido que puedes bajar el ritmo, pero no la concentración. Pero bueno, nunca se sabe, solo vamos a intentar estar enteros y llegar hasta el final.

En todo caso, dejó el listón muy alto, así que solo puede ir a más en 2026.

Sí que es verdad que con todo lo que pasó, hacer segundos fue increíble. Hace muy pocos años estábamos luchando por correr el Dakar, por encontrar el presupuesto para estar allí y ahora estamos luchando por ganarlo. Es fantástico, pero siempre con los pies en la tierra y con el objetivo claro.

Este será su cuarto Dakar y claramente el objetivo es el Touareg…

Lo cuento como el tercero porque hubo un Dakar que me caí en la primera etapa y se acabó. Y más que un objetivo, por lo que luchamos es porque todo salga bien y podamos estar enfocados en saber lo que sabemos hacer. Y si lo conseguimos, podemos optar al Touareg, por supuesto.

Ahora es el centro de atención, está entre los grandes favoritos, a los que todos señalan ¿Eso es bueno o es contraproducente?

En mi caso es algo súper bueno. Mucha gente que me pregunta por la presión, pero bendita presión. Ojalá hubiese tenido esta oportunidad de estar en esta posición mucho antes. Ojalá hubiésemos estado mucho antes en un equipo oficial y con todas las herramientas para hacerlo posible. La presión la teníamos antes, cuando no sabíamos si podríamos correr un Dakar.

¿Sanders volverá a ser el gran rival o tiene al enemigo en casa?

Bueno, si nos basamos en los resultados y en cómo ha ido todo el año, por supuesto que Sanders va a ser el rival principal. Y mi compañero Ricky (Brabec) , que lleva dos victorias en el Dakar y ha hecho tercero en el Mundial, también va a estar ahí. Y hay pilotos que durante el año no destacan, pero luego en el Dakar están ahí. No hay que dejar de lado a nadie.

“Me falta mejorar en todo. Cada día que pasamos en el desierto, entrenando, seguimos mejorando y aprendiendo”

¿Cómo ha ido la preparación este año?

Nosotros corremos todas las pruebas del Mundial, pero sabemos que el objetivo es el Dakar y la preparación va enfocada a eso. Cada año hay que tratar de hacer el máximo número de carreras y también el máximo número de test. Hace poquito estuvimos en Marruecos haciendo una última semana de entrenamientos y ya llegamos a tope a la recta final.

¿Sigue KTM sigue un paso por delante de Honda, como dicen?

Hemos introducido algunas mejoras, pequeños detalles que marquen la diferencia, pero llevamos la misma moto todo el año, no es ningún secreto. Esto va por ciclos y es verdad que ellos, después de esos años que pasaron, han hecho un muy buen trabajo en su moto. Pero la competencia también nos da fuerza y alas para poder afrontarlo nuevos retos.

¿Por su parte, le gustaría pulir algún aspecto en su pilotaje?

Me falta mejorar en todo, por supuesto. Cada día que pasamos en el desierto, entrenando, seguimos mejorando y aprendiendo. El rally raid es una disciplina muy abierta, tiene parte de motocross, enduro, de navegación… Es un deporte tan amplio que siempre hay margen de mejora. Cada Dakar te sorprende.

La moto es la categoría más peligrosa con diferencia. ¿Piensa mucho en el riesgo cuando va a todo gas?

Somos conscientes que estamos muy expuestos. Vas solo en la moto, no tienes protección en caso de caída. Creo que no hay que tener miedo, porque si no, no haríamos lo que hacemos, pero si mucho respeto. Hay que mantener la concentración. Siempre sabes que el riesgo está ahí, pero hay que dejarlo de lado, que no que te oprima.

Schareina, en acción / HRC

¿Cuál es la mejor y la peor experiencia que ha vivido en el Dakar?

La mejor, terminar en el podio en enero pasado, vernos ahí arriba con un Touareg, aunque no fuese el grande. Y la peor, la caída que nos dejó fuera de carrera el primer día en 2024.

Suele decir que Joan Barreda era su referente, pero le ha mejorado en resultados. ¿Con qué se quedaría de él y de otros pilotos que le han marcado?

Bueno, a Joan le veía en el sofá de casa y le teníamos muy cerquita, porque él es de Castellón. Pero no solo de él, yo siempre cojo un poquito de cada uno de los pilotos que me gustan. A día de hoy lo sigo haciendo con mis compañeros de equipo y con otros. Siempre me fijo en ellos, intentando nutrirme, porque la mayoría tienen mucha más experiencia.

¿Se ve algún día corriendo el Dakar en coche?

Ahora mismo estoy centrado en las motos, que ya tengo bastante. Sé lo que me gusta y cuál es mi sitio en el Dakar, aunque nunca se sabe. Quizá en el futuro pueda planteármelo.

Para acabar ¿Qué le pide a 2026?

Así a bote pronto y ya que estamos en puertas de un nuevo Dakar, no le vamos a pedir el Touareg, pero sí que tengamos ese extra de suerte que necesitamos y el resto lo ponemos nosotros.