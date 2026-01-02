Florentino Pérez, el "ser superior" afronta su año más difícil: Vinícius, el banquillo, la reestructuración societaria, los ruidos del Bernabéu...

El año 2025 ha sido, sin duda alguna, el más complicado bajo la presidencia de Florentino Pérez en el Real Madrid. El hombre al que Emilio Butragueño bautizó como “el ser superior”, ha afrontado el sobrecoste de la remodelación del estadio, que va camino de los 2000 millones de euros, los problemas generados por el ruido del estadio que impiden celebrar conciertos en el mismo, la reestructuración societaria del club para abrir las puertas a inversores que rieguen de dinero las arcas del Real Madrid, y lo que más importa a los socios, un año en blanco de títulos del primer equipo.

Klopp se le resiste

A sus 78 años, Florentino acomete el que todos creen que será su último mandato en el club y quiere dejar todo atado. El pasado verano Pérez vio cómo Carlo Ancelotti se marchaba a Brasil a dirigir a la verde-amarelha con la preocupación de no haber podido encauzar a un vestuario aburguesado y con el estómago lleno de títulos. Para suplirle, el presidente señaló al alemán Jurgen Klopp, pero el ex del Liverpool ejerce plácidamente en un despacho de Red Bull alejado del césped y no tiene en mente retomar su rol de entrenador. No al menos por el momento. Así que a regañadientes aceptó contratar a Xabi Alonso por la insistencia de sus asesores, entre ellos José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Sus manos derechas en lo deportivo.

Al presidente no le hacía gracia dejar en manos de un técnico que no está aún contrastado la labor de oxigenar el vestuario y reactivarlo. Consciente de los problemas de ego y gestión contra los que luchó Carletto, no le pareció que el tolosarra tuviera suficiente oficio para asumir la tarea, ya que Vinícius, Mbappé y Bellingham aún tenían que definir sus roles en el nuevo panorama madridista, y todo con el brasileño negociando su renovación.

Renovar a Vinícius es una prioridad

Precisamente esta es la prioridad de Florentino, en contra de la opinión popular de muchos madridistas. La renovación de Vinícius obsesiona al dirigente, que entiende que el carioca es “patrimonio del club” y como tal se le debe tratar. Sin embargo, Xabi no lo creía así, lo que le llevó a incluirlo en las rotaciones con la intención de dar más protagonismo a Rodrygo. El desaire de Vinícius al ser sustituido ante el Barcelona en el Bernabéu provocó un tsunami que se llevó por delante el equilibrio futbolístico del equipo, que pasó de liderar la Liga a descolgarse del Barça. Pero aún fue peor para el equilibrio del vestuario, donde el técnico perdió toda la autoridad que tenía al ver cómo Florentino apoyaba al jugador y no respaldaba al entrenador. Vinícius ha caído en picado desde que perdió un Balón de Oro que ya tenía en las manos. El brasileño ha cerrado el 2025 con 13 raquíticos goles, muy lejos de los 59 de Mbappé. Y eso sumado a su caprichoso comportamiento ha acabado por encender a las gradas, que se ha posicionado abiertamente contra el jugador y a favor del técnico, por más que la dirección del Madrid desde el banquillo deje muchas dudas.

Florentino tiene para 2026 tareas complejas que solucionar. La renovación de Vinícius es una de ellas. El jugador está muy molesto con la pitada que le dedicó el Bernabéu en el último partido ante el Sevilla. Y sus agentes ya se han asomado al mercado de la Premier, lo que ha encendido las alarmas en Concha Espina. La continuidad de Xabi, que podría salir en dos semanas si el resultado en la Supercopa no es el esperado, es otro tema a resolver. Arbeloa espera una llamada para sentarse en el banquillo y obedecer las ‘recomendaciones’ de Florentino. Mientras, insistirán con Jurgen Klopp, aunque ya se sabe que “al Real Madrid no se le dice no”.

El Bernabéu, las palancas y los 'delfines'

La reestructuración societaria, tras la que emerge la figura del marroquí Anas Laghrari, asesor financiero de Florentino en ACS y en el Real Madrid, que suena como futuro CEO de la filial que está armando para abrir las puertas a los inversores que se harán con un 10% del club. Junto a Laghari aparece también la figura de Carlos Ocaña, vicepresidente del Consejo de Teléfonica, encargado de la sección de baloncesto del club, adjunto al director general del Real Madrid y coautor, junto a Pedro Sánchez, del libro ‘La nueva diplomacia económica española’, publicado en 2013, que surgió de la tesis doctoral del presidente. Laghrari y Ocaña son los dos nombres que lideran las apuestas para suceder a Florentino en la dirección del club.

Además, los vecinos esperan que se solucionen de una vez los problemas que genera el Bernabéu. Y Florentino también, porque no está para ruidos con la cantidad de cosas pendientes que tiene para este año que arranca.