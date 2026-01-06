BAJA EN LA SUPERCOPA
Ter Stegen se lesiona en Arabia y regresa de inmediato a Barcelona
El club, que ha reclutado a Kochen de urgencia, no ha precisado la dolencia del alemán
Poco más de 24 horas va a durar la presencia de Marc-André Ter Stegen en Yeda. El portero regresará a Barcelona en las próximas horas tras sufrir una lesión en el entrenamiento previo a la semifinal de la Supercopa que el Barça disputará este miércoles contra el Athletic, a partir de las 20.00 horas.
El club anunció la dolencia y la decisión de que abandonara la concentración pasada la medianoche saudí, aunque no ha precisado de qué dolencia se trata ni de la gravedad de la misma. La consecuencia inmediata es que Diego Kochen, guardameta del filial, ha sido llamado de urgencia para que viaje a Yeda.
Joan Garcia, titular en la Supercopa
A nivel deportivo, la lesión no genera grandes quebraderos de cabeza al Barça. Flick confirmó que Joan García también será el titular en la Supercopa y cuenta con Wojciech Szczesny como alternativa.
El club, de hecho, es favorable a una salida del alemán en este mercado de invierno si encajan las condiciones. Una nueva lesión pondría en riesgo esta posible operación, a la espera de conocer la gravedad de la misma.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, recorrido y todas las novedades
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
- Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas
- La Aemet alerta de una víspera de Reyes lluviosa en Canarias con acumulados abundantes en el norte de varias islas