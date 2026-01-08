El Real Madrid sobrevive una noche más para jugarse la Supercopa con el Barça

En Yeda, cuando todo acabó, se les veía encantados. No era para menos. En la dictadura saudí impera el bipartidismo futbolístico, al menos durante esta cita anual con la Supercopa que ahora Qatar quiere arrebatarles. Solo importan Real Madrid y Barcelona para los aficionados locales y, por cuarto año consecutivo, los dos grandes del fútbol español se verán las caras. El partido por el que su rey paga 40 millones de euros al año volverá a tener lugar.

Lo certificaron los blancos este jueves ante el Atlético, con muchísima menos suficiencia y brillantez que la de los azulgrana en la víspera. Qué más da. Hace ya semanas que este Real Madrid, con su entrenador a la cabeza, solo piensa en sobrevivir una noche más. El cómo, que nunca fue demasiado importante en el club blanco, pues no forma parte de su relato, lo es ahora menos que nunca. Pero con el cómo de ayer parece tremendamente difícil que el qué del domingo sea un Madrid campeón.

Y es que existen muchas maneras diferentes de ganarse el corazón de un aficionado. La de Fede Valverde fue, hace seis años en este mismo estadio, inmolarse con una autoexpulsión, derribando a Morata en un minuto 115 de una final, la iniciática de 2020, que acabó con victoria blanca en los penaltis. Con idéntica contundencia y determinación, el uruguayo despertó la segunda semifinal de esta Supercopa con un libre directo desde unos 25 metros. Oblak, tanto colocando la barrera como bajo palos, puso de su parte para el momento de gloria del charrúa.

Bronca Vinícius-Simeone

El Madrid, con la ventaja en su poder, dedicó la primera media hora de partido a acunar con tedio el partido, mientras Vinícius se perdía en sus habituales discusiones con un rival que le desconectan de los partidos. Con la peculiaridad de que su némesis dialéctica, esta vez, era el 'Cholo' Simeone. "Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo", se le observó decir al argentino. En el tramo final, se acabaría montando una pequeña refriega entre ellos cuando Xabi Alonso decidió sustituirle tras otro pésimo partido. Rodrygo, mientras tanto, fallaba un mano a mano que habría colocado a su equipo con pie y medio en la final del domingo. Una de esas que el lesionado Mbappé jamás fallaría.

La pausa para la hidratación, imprescindible ante la humedad del estadio Rey Abdullah le sirvió al Atlético para espabilar. Sorloth, la boya a la que buscaban con ahínco sus compañeros, falló un cabezazo a puerta vacía y en otra ocasión su testarazo encontró una de esas manos milagrosas que solo Courtois es capaz de sacar.

Rodrygo y Sorloth golpean

El Atlético lo tenía ahí, ante una defensa caótica y frágil, pero no era capaz de aprovechar sus oportunidades, con un Julián Álvarez de nuevo muy apagado. Aprovechó la frustración colchonera el Madrid para anotar el segundo, en un pase filtrado de Valverde hacia Rodrygo. El brasileño se deshizo de Le Normand con una insultante facilidad y batió a Oblak.

Rodrygo supera a Oblak para marcar el segundo gol del Real Madrid. / STR / EFE

Fue entonces cuando encontró una brizna de aire el Atlético, gracias a un centro de Giuliano que, esta vez sí, Sorloth orientó hacia la portería. Asencio, que como Rüdiger no pudo acabar el partido, sufrió una tortura con el gigante noruego, tan dominante como poco efectivo de cara a portería. Un clásico reciente del Atlético.

Las notas de Flick

A partir de entonces, el Madrid se encapsuló sobre sí mismo, con una defensa de circunstancias formada por Valverde, Tchouaméni, Carreras y Mendy. Sin aparente sentido, Simeone respondió quitando a Sorloth, que fue el primer sorprendido al ver su dorsal. Mereció el empate el Atlético, pero no lo consiguió. Como de costumbre, la acumulación masiva de jugadores por detrás del balón era más efectiva que la calidad del sistema defensivo blanco.

Una nota que Hansi Flick, con seguridad, apuntó en su cuaderno de notas. Más bien lo subrayó. Porque este es el mismo Madrid que en los últimos tiempos. Uno que, más que ganar, sobrevive. Si lo hace una vez más el domingo, eso sí, el premio será un título. Así de incomprensible es a veces el fútbol.