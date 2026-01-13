FC BARCELONA
El fichaje de Joao Cancelo, en pausa por intercambio de documentación a última hora
Según explican fuentes del club, no peligra la incorporación del futbolista brasileño
"Se está intercambiando documentación", así se ha comunicado a los medios de comunicación que están esperando en el Camp Nou a la presentación oficial de Joao Cancelo. El lateral brasileño tenía que firmar su contrato a las 13 h y atender a los medios a las 13:30 h. El futbolista ha llegado al estadio azulgrana a eso un poco más tarde de la hora acordada, pero no ha sido hasta que se ha cumplido una hora de la convocatoria que la presentación quedaba en pausa.
"Los hemos anunciado antes de tenerlo. Es un tema de precipitación, pero en teoría no debería ir para largo", han explicado desde el departamento de prensa del club. No peligra la incorporación del futbolista brasileño, pero sí se retrasa hasta que esté todo cerrado. A la espera de que se terminen de intercambiarse documentación de última hora y firmarse el contrato del futbolista, la presentación del futbolista queda sin hora clara.
Se trata de un trámite de última hora que ha pedido el Al Hilal al Barça, que se está retrasando. De momento, tanto el club como el futbolista han eliminado de sus redes sociales el anuncio.
