Alcaraz rompe su silencio tras la separación con Ferrero: "Era un capítulo que debía terminar"

Carlos Alcaraz compareció ante los medios por primera vez desde el pasado mes de noviembre en las ATP Finals en Turín. El murciano se expuso por primera vez después de la sonada separación con Juan Carlos Ferrero y no tuvo problema alguno en dar las explicaciones pertinentes al respecto.

Sin un solo reproche, rendido a la figura del que fue entrenador durante más de siete años y con su habitual puesta en escena despreocupada y sincera, Alcaraz no tuvo problema en asegurar que "era un capítulo de mi vida que debía terminar".

Sin dar detalles, el murciano explicó que la decisión fue mutua y sin reproches. "Seguimos siendo amigos, tenemos una buena relación, pero simplemente decidimos hacerlo así. Gracias a él soy el jugador que soy hoy. Estoy realmente agradecido por estos siete años" aseguró.

Una decisión que tal y como explicó fue totalmente interna y de equipo. "Es algo que decidimos como equipo. Al ser un grupo tan profesional y tan unido, no hay un simple movimiento que no pongamos todos encima de la mesa y se hable. Así que fue una decisión interna y al final se llevó a cabo de esa manera" apuntilló sobre el asunto.

Sin cambios con Samu

Sobre Samu López, el que será su entrenador único y principal a partir de ahora, Alcaraz aseguró que no tiene intención alguna de cambiar su relación y que poco o nada cambia el hecho de pasar a ser segundo a ser primero. "Obviamente, ha cambiado el entrenador principal y cada uno tiene sus pensamientos y su método, pero yo ya venía trabajando con Samu desde el año pasado. Nos conocemos muy bien, así que no ha cambiado nada en mi rutina de entrenamientos" sentenció Alcaraz para dar por zanjado el tema.

He hecho la pretemporada centrado únicamente en el Open de Australia

Más allá del asunto del entrenador, Alcaraz volvió a repetir que el Open de Australia es el gran objetivo de la temporada y que llega a Melbourne dispuesto a llevarse el título. "He hecho la pretemporada centrado únicamente en el Open de Australia, para llegar en muy buena forma aquí física, mental y tenísticamente" sentenció desafiante el murciano, que este domingo dará su primer paso para conseguir levantar el único de los cuatro Grand Slam que le faltan en sus vitrinas.