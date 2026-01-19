Balonmano
Los 'Hispanos' se clasifican para la Ronda Principal del Europeo con la derrota de Serbia
EP
La selección española masculina de balonmano se ha clasificado para la Ronda Principal del Europeo de balonmano, que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega, después de que Austria se haya impuesto este lunes a Serbia (26-25) en la tercera jornada de la primera fase, dando el pase a los 'Hispanos' hagan lo que hagan estos ante Alemania.
Los de Jordi Ribera, que en las primeras dos jornadas superaron tanto a los balcánicos (27-29) como a los centroeuropeos (25-30), estarían en la siguiente ronda matemáticamente y sin jugar si la Austria de Iker Romero, colista del Grupo A tras perder sus dos primeros compromisos, daba la sorpresa ante el combinado serbio. Y así sucedió.
Serbia dominó por la mínima al descanso (12-13), pero Austria, liderada por el pivote Tobias Wagner -6 goles-, consiguió darle la vuelta al choque e incluso coquetear con la posibilidad de avanzar a la 'Main Round', lo que pasaba por ganar al menos por cuatro goles de diferencia y por que España ganase a Alemania.
Ahora, los 'Hispanos' se jugará ante la selección alemana los puntos que arrastrará a la Ronda Principal, donde se pondrán en juego los billetes para las eliminatorias.
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
- Canarias se prepara para un domingo de lluvias y rachas muy fuertes de viento
- Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
- Vuelco en la GC-1: dos heridos trasladados al hospital en Las Palmas de Gran Canaria
- Canarias activa la alerta amarilla por vientos de más de 100 km/h y fuerte temporal marítimo este domingo
- Escoltas de la UD Las Palmas a 2.000 kilómetros de distancia