La RFEF lo hace oficial: el Estadio de Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina 2026

El Estadio de Gran Canaria será la sede de la final de la Copa de la Reina Iberdrola 2026. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado oficialmente la designación del feudo donde juega la UD Las Palmas para acoger el partido decisivo del torneo, que ya cuenta con fecha fijada. Será la primera vez que este estadio albergue una final de la Copa de la Reina, un hito histórico para el fútbol canario.

El próximo sábado 16 de mayo, Canarias vivirá un hito histórico al acoger por primera vez una final nacional de fútbol. El feudo pío-pío ha sido elegido por la RFEF para albergar el encuentro decisivo de la Copa de la Reina, tras el acuerdo alcanzado con el Cabildo de Gran Canaria, propietaria del recinto.

De este modo, el Estadio de Gran Canaria se convierte en el primer estadio fuera de la Península en acoger esta final, que en las últimas temporadas se había disputado en escenarios como El Alcoraz (Huesca), La Romareda (Zaragoza) y Butarque (Leganés), marcando un antes y un después para el fútbol canario.

La final de la Copa de la Reina podría tener un equipo canario

La competición se encuentra actualmente en la ronda de cuartos de final, con el Costa Adeje Tenerife en plena lucha por un billete a la siguiente fase. Tras vencer al Sevilla FC en los octavos de final, el conjunto chicharrero se medirá al Madrid CFF, un rival exigente que jugará como local y que propondrá un partido intenso, lo que obligará a las blanquiazules a ofrecer su mejor versión si quieren alcanzar las semifinales.

Las jugadoras dirigidas por Yerai Martín ocupan la cuarta posición en la Liga F Moeve, mientras que el conjunto madrileño es sexto en la clasificación. El Costa Adeje Tenerife está firmando una de las mejores temporadas de su historia, y ahora suma un aliciente extra: la posibilidad de disputar una final que se celebrará prácticamente en casa, un objetivo que dispara la motivación del equipo.

Los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa de S.M. la Reina 2026 son:

Club Atlético de Madrid vs Athletic Club: 04/02/2026 - 18:30

04/02/2026 - 18:30 Madrid CFF vs Costa Adeje Tenerife: 04/02/2026 - 19:00

04/02/2026 - 19:00 Real Sociedad vs FC Levante Badalona: 05/02/2026 - 19:00

05/02/2026 - 19:00 Real Madrid CF vs FC Barcelona: 05/02/2026 - 21:00

Estos encuentros se disputarán entre el 4 y 5 de enero a partido único.

El FC Barcelona Femenino, vigente campeón de la competición, buscará revalidar el título esta temporada y hacerlo sobre el césped del Estadio de Gran Canaria, escenario elegido para la gran final.

Durante el fin de semana del 16 de mayo, Las Palmas de Gran Canaria se convertirá en la capital del fútbol femenino, con la posible presencia de Balones de Oro como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, además de otras grandes estrellas del fútbol internacional, en una cita histórica para el deporte canario, y para todas las niñas y mujeres que juegan al fútbol en las islas.