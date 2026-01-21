El fútbol enloquece en Bérgamo dando un épico triunfo y vida en la Champions al Athletic

El Athletic Club ganó por 2-3 al Atalanta en Bérgamo en la penúltima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones tras remontar en una espectacular segunda parte el gol marcado por Gianluca Scamacca en la primera mitad.

El delantero italiano adelantó al Atalanta en el 16 con un cabezazo a centro del Zalewski, pero tras el descanso, con la entrada de Oihan Sancet, el Athletic le dkio la vuelta el marcador para seguir vivo en la competición con los goles de Gorka Guruzeta (m.58), Nico Serrano (m.70) y Robert Navarro (m.74). En el 88 Nikola Krstovic marcó el 2-3 definitivo.