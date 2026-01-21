Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fútbol enloquece en Bérgamo dando un épico triunfo y vida en la Champions al Athletic

Guruceta, Nico Serrano y Robert Navarro anotaron los goles del conjunto bilbaíno en la segunda mitad ante la Atalanta

Una acción del Atalanta-Athletic.

Una acción del Atalanta-Athletic. / Europa Press

EFE

Bilbao

El Athletic Club ganó por 2-3 al Atalanta en Bérgamo en la penúltima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones tras remontar en una espectacular segunda parte el gol marcado por Gianluca Scamacca en la primera mitad.

El delantero italiano adelantó al Atalanta en el 16 con un cabezazo a centro del Zalewski, pero tras el descanso, con la entrada de Oihan Sancet, el Athletic le dkio la vuelta el marcador para seguir vivo en la competición con los goles de Gorka Guruzeta (m.58), Nico Serrano (m.70) y Robert Navarro (m.74). En el 88 Nikola Krstovic marcó el 2-3 definitivo.

