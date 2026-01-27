Tenis
Abierto de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz tratará de superar este martes su techo en el Abierto de Australia ante el australiano Alex de Miñaur, después de haber vencido este domingo al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5).
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar los cuartos de cada 'Grand Slam' en al menos tres ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.
El murciano busca conquistar en Australia el único Grand Slam que falta en su palmarés, y se mediría al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, si logra avanzar a semifinales.
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
- Turismo avisa: Canarias debe 'prepararse' ante la posible llegada de 'vacas flacas
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Primer incendio en la UD Las Palmas: cabreo de Viera y Jesé con Luis García por el descalabro
- Una conducción temeraria a toda velocidad en Carrizal: un coche choca contra un camión, una acera y un muro
- La playa de Las Canteras levanta muros de arena ante el fuerte oleaje