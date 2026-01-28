Otro golpe de suerte para Djokovic: Musetti se lesiona cuando tenía al serbio contra las cuerdas

La suerte de Novak Djokovic en este Open de Australia está acabando con todas las reservas mundiales. El serbio, que tenía el partido muy lejos ante Lorenzo Musetti, se benefició de una lesión inoportuna del italiano cuando le dominaba por dos sets (6-3, 6-4, 1-3 y retirada).

Dominio total y absoluto de Musetti en el partido hasta que a inicios del tercer set empezó a notar molestias en su aductor, que le imposibilitaron poder moverse ya con comodidad.

Había pasado muchos apuros el serbio durante todo el partido, pero otro golpe de suerte en forma de lesión del rival, como ya sucedió en octavos ante Mensik, cuando no tuvo que ni jugar, le hace avanzar a otras semifinales de Grand Slam.

Roto y desconsolado se fue Musetti de la pista en medio de su turno de saque. "Ha sido mucho mejor que yo. Debería haber ganado" sentenció firme Djokovic en la entrevista post partido a pie de pista, en la que explicó que también sufrió problemas físicos.

PROBLEMAS PARA DJOKOVIC

Pese a tener un inicio de partido brillante, con una rotura inicial que le puso en ventaja en el marcador, Djokovic no encontró el ritmo ni los golpes deseados, viendose además afectado por una enorme llaga en su pie de la que fue tratado en varias ocasiones.

"No lo he hecho bien. Me ha costado mucho" asguró muy autocrítico el serbio, que disfrutará de otra vida extra aquí en Australia, donde alcanza sus semifinales número 54 de Grand Slam.