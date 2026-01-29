Cuarta final consecutiva para Sabalenka en Australia

La final del Open de Australia tendrá a Aryna Sabalenka. La bielorrusa encadena su cuarta consecutiva en Melbourne, demostrando que es la mejor jugadora del circuito en este tipo de condiciones. En esta ocasión, pasó por encima de la gran sensación del torneo, Elina Svitolina (6-2, 6-3) en menos de hora y media y luchará por el título sin haber cedido un solo set durante el camino.

Superior de principio a fin, Sabalenka mostró su juego más agresivo y ha ido de menos a más en Australia. Svitolina no encontraba las fisuras de su rival y desde el fondo de pista se notaba inferior. Por eso, optaba frecuentemente por subir a la red para acortar los puntos y no dar tanto tiempo a la número uno para que preparara sus golpes. Ninguna estrategia funcionó.

La ucraniana tuvo alguna oportunidad al resto, sin ir más lejos en el primer juego del partido, pero no supo materializar las oportunidades de rotura, un aspecto que Sabalenka sí supo hacer. La versión de Elina, que no encontraba las esquinas del lado rival, no fue la de las semifinales, donde le salió todo y permitió que Coco Gauff se fuera a casa con tan solo tres juegos ganados.

En el segundo set, la dinámica fue muy similar. Svitolina volvió a tener bolas de break, aunque en esta ocasión consiguió romper el saque de Sabalenka y empezar por delante en la manga. Aun así, una vez la bielorrusa recuperó la concentración, se anotó cuatro juegos seguidos para volver a imponer su dominio en la pista. 6-3 final y otra final más en el Open de Australia.

Lapsus después del partido

Durante la entrevista a pie de pista, donde Sabalenka suele dejar varios titulares y jugar con la grada, la bielorrusa no recordaba cuántos días de descanso tenía antes de la final. "¿Qué día es la final?", preguntó, aunque en los Grand Slams es más que conocido que son los sábados. Hasta ese día tendrá dos días descanso para recuperarse físicamente y "mirar Netflix con mi novio".

Noticias relacionadas

¿Por qué no se saludaron Svitolina y Sabalenka en la red?

Elina Svitolina y Aryna Sabalenka no se saludaron al final del partido. Una acción que ocurre siempre que la ucraniana se enfrenta a una tenista rusa. Y es que Svitolina, desde el inicio de la guerra, nunca saluda a sus rivales después del partido si son de origen ruso. Lo mismo sucede con Marta Kostyuk, que tomó la misma decisión. No solo se lo hacen a Sabalenka, sino también a jugadoras como Andreeva o Alexandrova.