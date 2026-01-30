¡Es eterno! Djokovic acaba con Sinner en otra oda al tenis

Si en los libros de historia quedará enmarcada la victoria de Carlos Alcaraz en la semifinal ante Zverev, justo a su lado estará la de Novak Djokovic ante Jannik Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) para regresar a una nueva final de Grand Slam. Será la undécima en Australia, donde ha hecho pleno de victorias, y la 38ª en total, donde buscará su título número 25.

No hay palabras, no hay adjetivo, no hay nada en este mundo para catalogar la nueva hazaña de un Novak Djokovic que aprovechó su andadura con fortuna en octavos, donde no tuvo ni que jugar, y en cuartos, donde Musetti se retiró cuando iba dos sets arriba. Se aproecharon de ello sus piernas en un partido de más de cuatro horas, en las que demostró ser un elegido de los dioses, capaz de hacer algo inimaginable a las puertas de los 39 años.

Será el segundo hombre con más edad en jugar una final de Grand Slam, después de las dos que disputó Ken Rosewall en 1974, para buscar lo que el australiano no pudo hacer. Nadie a los 38 años ha sido capaz de levantar un título de Grand Slam, algo que tratará el serbio casi dos años después de ese Wimbledon 2024, donde cayó ante Carlos Alcaraz, su mismo rival este próximo domingo.

Pase lo que pase, lo de Djokovic es ya sin duda sobrenatural.

FIN AL REINADO DE SINNER

20 partidos y dos títulos después, Jannik Sinner volvió a saber lo que es perder un partido en el Open de Australia. El campeón intratable de 2024 y 2025 cayó en las redes de un Djokovic, que como ya hizo el pasado año ante Alcaraz en cuartos, planteó un partido solo a su alcance.

Táctico, inteligente y temporizado, para dar en el clavo cuando más le dolió al italiano, que pese a jugar un partido impecable al servicio se fue apagando a manos de un 'Nole' que acabó haciendo llorar a todos los suyos. Salvó dieciséis puntos de rotura en todo el partido el serbio, que se bastó de ir encontrando su momento al resto set a set.

Era evidente que Sinner no llegaba en su mejor momento y así lo demostró en partidos anteriores, pero ante Djokovic lo confirmó. Le faltó acierto y claridad en sus movimientos y se estancó en la posición de piernas durante todo el partido. Sin quitar mérito a un Djokovic, que le hizo las mil y unas para acabar desquebrajándole la cabeza.

DE LA LÓGICA A LA LOCURA

Se intercambiaron golpes en los dos primeros sets, donde una rotura en el primero para Sinner y otra en el segundo para Djokovic les valió para sellar los parciales. Respondió Sinner de nuevo en el tercero y cuando parecía que la rebelión de 'Nole' había llegado a su fin, volvió a enseñar al mundo que nunca hay que darle por muerto.

Resistió juego a juego, capeó las embestidas de Sinner y le clavó en los momentos clave las puñaladas finales. Mismo guion en el cuarto y en el quinto, salvando bola tras bola hasta hacer estallar la Rod Laver Arena pasada la media noche australiana.

De rodillas al suelo y agradeciendo a los dioses. Djokovic volvió a ser eterno en el lugar donde más ha celebrado. "Para ser sincero, me he quedado sin palabras" aseguró el propio Djokovic todavía sobre la pista, incrédulo de lo que había conseguido.

La misma pista donde hoy hicieron historia, Alcaraz y Djokovic buscarán en una nueva batalla épica en sus carreras culminar una de sus obras. El más joven de la historia en ganar los cuatro o el primero en sumar 25.

A la historia de este memorable Open de Australia todavía le queda el gran capítulo final.