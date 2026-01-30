Tenis
Open de Australia: Novak Djokovic - Jannik Sinner, en directo
Los tenistas reeditarán el duelo de la última edición, también en la penúltima ronda
Redacción
El tenista italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic se citan este viernes en las semifinales del Abierto de Australia. Sinner se metió este miércoles en las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, que se disputa sobre superficie dura, tras derrotar en tres sets al estadounidense Ben Shelton (6-3, 6-4, 6-4). Mientras tanto, Djokovic avanzó a pesar de ir dos sets abajo en el marcador por la retirada de Lorenzo Musetti, con problemas en su ingle derecha.
El campeón de las dos últimas ediciones del Abierto de Australia, Jannik Sinner, sigue confirmando su favoritismo en el torneo y ya está en las semifinales. El italiano fue muy superior a Ben Shelton en su duelo de cuartos de final, en el que, pese a lo ajustado del tanteo en los juegos, no tendría que hacer frente a ninguna situación comprometida.
Djokovic será el rival de Jannik Sinner en semifinales, reeditando el duelo de la última edición, también en la penúltima ronda. En aquella ocasión, como en los últimos cinco duelos --tres de ellos en semifinales de Grand Slam--, la victoria caería del lado del italiano. De hecho, para encontrar el último triunfo del serbio ante el transalpino hay que remontarse hasta la final de las ATP Finals de 2023.
