Los pilotos intuyen que el arranque de MotoGP será vertiginoso

Estamos en la previa del primer día grande, de verdad, del Mundial-2026 de MotoGP. Como siempre, la cita es en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, bueno, en el circuito de Sepang, el trazado que más y mejor conocen los pilotos de la categoría reina.

Y el día del estreno, el día en que Marc Márquez (Ducati), el último gran campeón, poseedor ya de nueve títulos mundiales de motociclismo, y sus colegas de parrilla van a tomar contacto con sus nuevas (viejas) motos, todo el mundo considera que esta temporada, que arrancará en Tailandia, el último fin de semana de febrero, tendrá un inicio vertiginoso en Tailandia (1 de marzo), Brasil (22 de marzo), EEUU (29 de marzo) y Catar (12 de abril).

Sacar la cabeza

¿Por qué? “Porque todos los pilotos intentaremos sacar la cabeza, hacer la mejor carrera posible y pelear por un podio o victoria que nos dé fuerza en el mercado de pilotos, para poder conseguir un buen contrato, mejorar las condiciones de nuestras fichas si nos quedamos en el mismo equipo de cara al 2027 y 2028 o si pretendemos cambiar escudería y/o marca”, señala el italiano Enea Bastianini, ahora en KTM.

Dos de los nombres que más están sonando en este extraño mercado de pilotos (recuerden que todos, todos, los pilotos concluyen sus contratos este año) son el francés Fabio Quartararo y el catalán Àlex Márquez. El ‘Diablo’ no se ha escondido hoy, en la sala de prensa de Sepang, y, pese a que Mortosport.com dio ya por confirmado que ha firmado por Honda por las dos próximas temporadas (2027 y 2028), ha confesado que no es cierto y que todavía no ha firmado por ninguna fábrica ni equipo.

Quartararo a Honda, Martín a Yamaha, Acosta a Ducati, Viñales como jefe de KTM...el ruido ha empezado antes de que arranque la temporada, lo que demuestra que 2027, cuando las motos sean distintas a las de este año, provocará un auténtico terremoto en el mercado de pilotos.

“No es cierto que haya firmado por Honda”, empezó diciendo el campeón francés, ahora en Yamaha. “Lo que sí es cierto es que estoy hablando con Honda, pero no solo con Honda sino con otros equipos y fabricantes. Es más, cuando era joven y empecé en esto, no tener pretendientes, gente que te haga ofertas, me ponía muy nervioso. Ahora, por suerte o por todo lo que he hecho, todo el mundo quiere hablar conmigo, me ofrece cosas y eso te hace sentir muy querido, muy deseado y, sobre todo, te permite correr mucho más tranquilo, sereno, con menos presión. Pero, insisto, no he firmado por Honda, no”.

Quartararo, con uno de los tres mejores contratos de la parrilla de MotoGP, dijo que para él, en esos momentos, “el dinero no cuenta, no es, desde luego, lo más importante. Lo importante es que quiero volver a ganar, soy un ganador y hace mucho tiempo que no gano carreras. Esa será mi prioridad más absoluta de cara al 2027. Y la decisión que tome será para pilotar una moto que me permita ganar, aunque es verdad que nadie sabe, ahora, qué moto será la mejor en 2027, pues las motos, los motores y los neumáticos (de Michelin a Pirelli) serán aún más decisivos”.

En esa línea se mueve el menor de los Márquez. “Sí, ya he visto que ya me han colocado en KTM. Bueno, puede que el ruido siga varias semanas más, aunque yo soy de la opinión de que, cuando lleguemos a Tailandia, para el primer GP, el 50% de la parrilla de MotoGP del próximo año ya estará confirmada. Ni los mejores pilotos ni las fábricas pueden permitirse el lujo de perder a los pilotos o la moto que quieren”.

Àlex Rins (Yamaha) cree que a su nueva V4 le falta rodaje para poder ser competitivo en las primeras carreras. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Es evidente que todo un subcampeón del mundo como Àlex Márquez está siendo tanteado por todas las fábricas. “No va a ser una decisión cómoda. Estoy con Fabio (Quartararo) en el sentido de que quien tome la decisión por dinero, que es muy respetable, puede equivocarse. Yo, desde luego, no estoy pensando en el dinero que puedo conseguir en mi próximo contrato. No diré que no me interese mejorar mi contrato aprovechando que soy el subcampeón, pero no es la prioridad. El dinero tiene que venir acompañado de un gran proyecto”.

La duda de Martín

Y, sí, Àlex, que este año ya pilotará la mejor de las Ducati, la ‘pata negra’, también cree que la firma de Borgo Panigale (Italia) puede arrancar con ventaja sobre las demás marcas “pues lleva muchos años fabricando y teniendo la mejor moto”, pero los cambios técnicos que ofrece el 2027 puede hacer que otras motos acierten con el buen camino. “Y, sobre todo, ¡ojo! al cambio de neumáticos, los Pirelli no tienen nada que ver con los Michelin”. "Una cosa sí tengo clara: todos te ofrecerán la moto que, dicen, es la mejor y será muy difícil saberlo".

Mientras todo el mundo da por hecho, también vía Motorsport.com, que Jorge Martín cambiará su actual Aprilia por la Yamaha oficial, hay quien opina que la firma de los diapasones quiere saber, primero, cómo se encuentra físicamente ‘Martinator’, pues existe una gran duda sobre las condiciones físicas de Martín y, en ese sentido, hay quien cree que existe una clausula en el acuerdo entre Yamaha y Martín por la que la fábrica japonesa podría renunciar al piloto madrileño en caso de que, en los próximos meses, no lo vea en forma.

Tanto Quartararo como Àlex Márquez consideran que "el dinero no será importante o no será lo más importante a la hora de estudiar las ofertas que nos están haciendo". Los dos quieren motos ganadoras y los dos saben que no será fácil saber qué moto será buena en 2027.

“Es evidente”, señala Alex Rins, piloto oficial de Yamaha, “que mi prioridad es renovar por Yamaha, pero entiendo que el mercado es el que es y todo el mundo se va a mover, perdón, se está moviendo, para cerrar cuanto antes los nuevos contratos. Las fábricas porque quieren aspirar al mejor campeón posible y los pilotos porque queremos la mejor moto. El problema es que nadie sabe quien tendrá, el próximo año, la mejor moto. Y, con respecto a brillar en las primeras cabezas para mejorar en el ranking del mercado, yo lo tengo difícil pues nuevas nueva Yamaha V4 tiene poquísimos kilómetros e igual debemos utilizar las primeras carreras para mejorarla y tomarle el pulso”.

Noticias relacionadas

Ni que decir tiene que tanto Pedro Acosta, a quien todo el mundo coloca ya en el equipo oficial de Ducati como compañero de Marc Márquez (el primero en decirlo fue Massimo Rivola, jefe de Aprilia), como Maverick Viñales, a quien todo el mundo situa ya como piloto oficial de KTM, no han abierto la boca al respecto y los dos pilotos punteros de la fábrica austriaca han dicho lo mismo sobre el mercado. "Estamos aquí para el primer test, estamos aquí para ponernos en marcha, estamos aquí para ver qué progreso ha tenido nuestra moto y, la verdad, es lo único que nos interesa, ya habrá tiempo para pensar en el 2027".