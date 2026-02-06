El Barça revive en Vitoria gracias al triple y a la defensa

El Barça acabó con su mala racha de cuatro derrotas consecutivas después de darle la vuelta en la segunda mitad, a base de coraje defensivo y acierto en el triple (91-97) con la mala noticia de la lesión de Satoransky y Kevin Punter, sin conocer el alcance del problema. Un trabajado triunfo, con un inmenso Parra, para llevar en volandas al equipo a un importante triunfo.

Xavi Pascual sacudió de entrada a su equipo con Laprovittola en el equipo titular, además de Miles Norris y Willy Hernangómez. Unos cambios del técnico para buscar soluciones a los malos inicios de partido que condicionaron las últimas derrotas blaugrana.

Y ante Baskonia, los locales arrancaron por delante tras cinco puntos de Diakite (10-4). ‘Lapro’ no marcaba diferencia, bien defendido por Howard y el Barça no reaccionaba (12-4).Shengelia entraba en pista junto a Miles Cale para buscar mayor presión defensiva ante un Baskonia muy cómodo (14-4). En cinco minutos, el Barça sólo había anotado cuatro tiros libres.

Kevin Punter lograba abrir la tapa en el aro de Baskonia, con su primer triple para dar esperanza a los blaugrana en su mal arranque ofensivo (16-9). Los vitorianos aprovechaban los tiros libres para seguir en control con solo Punter tirando del carro ofensivo, con siete puntos (18-11).

Myles Cale, en una acción defensiva ante el francés Luwawu-Cabarrot / BASKONIA

A remolque de Baskonia

Pero el Barça no lograba reducir la renta, que incluso crecía para los locales hasta los 13 puntos (25-12). Cinco puntos consecutivos de Brizuela permitían coger aire en un mal primer cuarto ofensivo del los blaugrana (27-17). Buena reacción del Barça, con Shengelia que despertaba en ataque y que reducía la renta a tres (32-29). Los de Pascual cogían ritmo ofensivo con el georgiano, aunque Radzevicius la cortaba desde el triple (37-31).

Juani Marcos cogía el mando del equipo y clavaba un triple importante en su primer tiro (39-36) pero los errores en ataque volvían a penalizar al Barça que veía como Bakonia lograba tomar aire con buenos minutos de Diakite (47-38).

Willy apenas tuvo participación en la primera mitad / FCB

El Barça perdía muchos balones (7) ante el cabreo de Pascual, con errores infantiles que castigaban a los blaugrana (49-42). Aunque mejoró ostensiblemente el ataque, con triple de un acertado Parra (8) y Laprovittola y el duelo se apretaba al descanso para suerte de los blaugrana que volvían a encajar demasiados puntos (51-48).

Nuevo Barça tras el descanso

El Barça iniciaba un partido 'nuevo' tras el descanso (54-54) y un triple de Laprovittola le daba ventaja por primera vez desde el 0-2 inicial (56-57). El duelo se igualó completamente, aunque Clyburn empezaba a carburar (60-62) con Cabarrot también enseñando las uñas desde el triple, con falta adicional de Shengelia (64-62).

El Barça no le perdía la cara al duelo, con Baskonia apretando de nuevo en defensa, y con Laprovittola (12) cogiendo el mando ofensivo (66-66).Brizuela (12) también se añadía al acierto en el triple para seguir mandando aunque por poco (68-71). Un triple de Clyburn daba la máxima al Barça, en el mejor momento blaugrana (68-74) con seis triples sin fallo. Dos tiroslibres de Shengelia ampliaba la renta a ocho (68-76) con parcial de 0-9 para cerrar un magnífico cuarto para los blaugrana, con una gran defensa (17-28).

Pascual, dando instrucciones durante el encuentro / FCB

El desacierto de Baskonia desde el triple (4/18) permitía al Barça seguir sumando en el electrónico a pesar que la defensa local subía el nivel (76-84). Parra aportaba en el rebote y anotaciòn, jugando de 'tres'. La mala noticia, la cuarta falta de Shengelia aunque la renta subía a los 10 puntos, la máxima para los de Pascual (78-88). Era el momento de apuntillar el triunfo...que parecía sentenciar Laprovittola desde el triple (78-91).

Pero la peor noticia es que Punter se retiraba al vestuario a tres minutos del finaly Baskonia se acercaba a siete tras triple de Diakite (84-91). El Barça resistía los embates locales, aunque Shengelia cometía su quinta falta personal, a 2:32 para el final. Vesely también acababa fuera con cinco faltas, pero acciones de Parra, con 16 puntos y cinco rebotes, dejaban prácticamente el duelo sentenciado, para acabar con la nefasta racha de cuatro derrotas consecutivas (91-97).