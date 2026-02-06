DAZN emitirá en exclusiva en TV de pago todos los partidos del Mundial de fútbol 2026

Grup Mediapro y Dazn han cerrado un acuerdo por el que dicha plataforma emitirá en exclusiva en televisión de pago en España el canal del Mundial que producirá GRUP Mediapro y que incluirá los 104 encuentros del Mundial de fútbol 2026.

"Con este acuerdo damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible”, ha destacado Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal.

La incorporación del canal dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a su oferta hace de DAZN el destino definitivo para los aficionados al fútbol, donde ya pueden disfrutar de LALIGA EA SPORTS, Premier League, Serie A, Bundesliga, LALIGA HYPERMOTION y Liga F Moeve MADRID, se indica en un comunicado.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México. La cita más importante del deporte mundial se podrá disfrutar al completo, en directo y a la carta, por primera vez en DAZN, incluyendo la participación de la selección española, así como del resto de grandes favoritas a alzarse con el trofeo.

Noticias relacionadas

DAZN anunciará próximamente los detalles sobre la cobertura y comercialización del canal en sus diferentes planes.