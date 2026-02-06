Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derechos televisivos

DAZN emitirá en exclusiva en TV de pago todos los partidos del Mundial de fútbol 2026

El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México

Trofeo del Mundial de fútbol.

Trofeo del Mundial de fútbol. / EP

EFE

Madrid

Grup Mediapro y Dazn han cerrado un acuerdo por el que dicha plataforma emitirá en exclusiva en televisión de pago en España el canal del Mundial que producirá GRUP Mediapro y que incluirá los 104 encuentros del Mundial de fútbol 2026.

"Con este acuerdo damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible”, ha destacado Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal.

La incorporación del canal dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a su oferta hace de DAZN el destino definitivo para los aficionados al fútbol, donde ya pueden disfrutar de LALIGA EA SPORTS, Premier League, Serie A, Bundesliga, LALIGA HYPERMOTION y Liga F Moeve MADRID, se indica en un comunicado.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México. La cita más importante del deporte mundial se podrá disfrutar al completo, en directo y a la carta, por primera vez en DAZN, incluyendo la participación de la selección española, así como del resto de grandes favoritas a alzarse con el trofeo.

DAZN anunciará próximamente los detalles sobre la cobertura y comercialización del canal en sus diferentes planes.

TEMAS

