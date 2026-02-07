Fútbol
El Barça abandona la Superliga de Florentino a dos días de que Laporta dimita
El FC Barcelona ha anunciado este sábado, en un escueto comunicado, que abandona formalmente el proyecto de Superliga europea que lidera Florentino Pérez y en el que ya solo queda el Real Madrid. Una decisión que Joan Laporta llevaba meses cocinando y que finalmente ha tomado a falta de dos días para que dimita como presidente del club para presentarse a la reelección el próximo 15 de marzo.
"El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", ha anunciado la entidad azulgrana apenas unas horas antes de recibir al Mallorca en el Camp Nou.
Se da la curiosidad de que el Barça se sumergió de lleno en la Superliga el 27 de octubre de 2020, en una decisión que Josep Maria Bartomeu anunció justo antes de dimitir y que sale de ella con la renuncia de otro presidente, si bien Laporta pretende continuar en el cargo si recibe la confianza mayoritaria de los socios dentro de poco más de un mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
- Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años
- Atasco en la GC-1 por un accidente a la altura de El Goro en Telde
- Muere una persona sin hogar en una calle de Las Palmas de Gran Canaria
- Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
- La caída de un risco destruye dos casas deshabitadas en Santa Brígida
- Estas son las ocho elegidas que disputan la Final del Concurso de Murgas Adultas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026