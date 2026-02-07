Suspendido el Sevilla-Girona de este sábado por el temporal de lluvias

La borrasca Marta llegó este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso naranja en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga. Ante esta situación, el Sevilla FC comunicó a LaLiga que su postura es que «prefieren no jugar» a causa del temporal y, finalmente, la patronal de clubs ha accedido a suspenderlo tres horas antes del inicio del encuentro, previsto para las 18.30 horas de este sábado.

El club de Nervión argumenta que prefiere aplazar el enfrentamiento porque no quiere que los aficionados que vienen de fuera de la capital tengan que recorrer 30, 40 o 50 kilómetros en «estas condiciones adversas».

La última palabra

El Sevilla trasladó a las autoridades y a LaLiga su posición, pero al mismo tiempo dejó claro que la potestad recaía en LaLiga, que es quien debe decidir si se disputa o no el Sevilla FC-Girona FC.

El organismo aseguró en un principio que no suspendía el choque y que el Sevilla estuviera pendiente del criterio de la Subdelegación del Gobierno, que es quien tiene la última palabra y abogó por la suspensión.

La Subdelegación del Gobierno de Madrid ya suspendió por alerta roja un partido hace dos temporadas, el 3 de septiembre de 2023, en la jornada 4, entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC.