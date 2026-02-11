Olivia Smart y Tim Dieck se quedan a las puertas del primer diploma olímpico español de estos Juegos

La pareja española formada por Olivia Smart y Tim Dieck ha conseguido una meritoria novena plaza con su programa inspirado en Dune quedándose a las puertas del primer diploma olímpico de España en estos Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026 en la modalidad de Danza sobre hielo. Smart y Dieck obtuvieron una puntuación de 122,96 consiguiendo su mejor marca de la temporada y terminaron quintos en la Danza Libre y décimos en la Danza Rítmica.

Tras terminar en la primera jornada de clasificación de forma brillante al finalizar el programa rítmico en décima posición con su mejor marca personal en danza rítmica (78,53 puntos), la pareja española más veterana cerró su participación en la final de Danza libre con buen sabor de boca. A pesar de que se habían propuesto como objetivo conseguir entrar en el top8, la abanderada y Dieck, ambos olímpicos ya hace cuatro años, con diferentes parejas, el segundo representando entonces a Alemania y con la de origen británico consiguiendo un diploma (octava) junto a Adrián Díaz en 2022, sellaron su participación novenos.

La victoria de la categoría fue para la pareja francesa formada por Laurence Fornier Baudry y Guillaume Cizeron, seguidos de los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates que consiguieron la plata y los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier que terminaron en el tercer cajón del podio.

Val y Kazimov

Por su parte, la segunda pareja española formada por Sofía Val y Asaf Kazimov que consiguieron 'in extremis' su clasificación para las finales al terminar en 20ª posición en la primera jornada de competición de la danza sobre hielo, cerraron su primera participación olímpica con una meritoria 19ª posición por delante de la pareja Sueca.

Noticias relacionadas

Tras lograr el billete en el Preolímpico para que España tuviese por primera vez dos parejas en unos Juegos, Val y Kazimov dieron la gran sorpresa al conseguir una inesperada plaza para competir este miércoles en las finales. La joven patinadora madrileña de 21 años y su compañero, oro hace un año en la Universidad de Turín (Italia), tuvieron que lidiar con la presión añadida de ser los encargados de abrir la competición de la Danza sobre Hielo en el Milano Ice Skating Arena los dos días de pruebas.