TENIS
Alcaraz se pasa por la Fórmula 1 antes de ir a Doha
El murciano visitó el circuito de Sakhir y saludó a Fernando Alonso y Carlos Sainz antes de llegar a la capital catarí, donde disputará el segundo torneo de la temporada
Tras varios días de preparación en Murcia, Carlos Alcarazha partido este jueves rumbo a Doha, aunque con parada antes en Baréin para disfrutar en vivo de los test de pretemporada de la Fórmula 1 que se están llevando a cabo estos días en el circuito de Sakhir.
Al murciano se le ha visto junto a Carlos Sainz y Fernando Alonso y también en otros garajes como el de McLaren, disfrutando desde el paddock de la nueva jornada de tests.
Todo ello, antes de viajar hasta la capital de Catar, donde a partir del próximo lunes jugará el segundo torneo de su temporada, en una cita en la que cayó en los cuartos de final el pasado año.
Será su segunda participación en el premiado mejor torneo de categoría 500 y donde se volverá a encontrar con Jannik Sinner, que lleva ya días preparando el asalto al título. Quien no estará será Novak Djokovic, que decidió darse de baja pese a estar apuntado en un inicio.
Alcaraz y su equipo adelantaron su viaje, inicialmente fijado para este próximo sábado, para preparar 'in situ' la nueva cita, aprovechando así para hacer parada en Baréin y disfrutar unas horas de la Fórmula Uno, otra de las grandes atracciones del murciano.
