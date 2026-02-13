El Atlético de la Copa se carga de "fe" y se demuestra a sí mismo el camino para el resto del año: "La vida es energía"

"Fe", "energía", "ilusión", "creer"... Repetía Diego Pablo Simeone por activa y por pasiva antes del duelo de la ida de semifinales de la Copa contra el Barça que, por encima de la creencia general y los pronósticos, confíaba "absolutamente" en el trabajo que venía realizando su equipo. Y los jugadores le respondieron, más allá de las palabras y los tópicos, olvidando el tropiezo del pasado domingo y dando continuidad a lo exhibido hace justo una semana, cuando también golearon al Betis.

Un partido, goleada incluida, como pocos ha presenciado el Metropolitano en sus nueve años de historia. La catarsis del jueves noche en el feudo rojiblanco conjugó todo lo que imaginaba el técnico argentino, y lo que intentó plasmar con una alineación ultraofensiva de inicio. Ante las bajas de Pedri y Raphinha, capitales para los azulgranas, Simeone detectó que podía hacer sangre y dar un vuelco a los pronósticos de la eliminatoria. Y fue a por ello a tumba abierta.

Por un lado Giuliano, y por el otro Lookman. Y arriba Griezmann y un Julián que llegaba frustrado y al que el partido le sirvió de expiación. Cuatro delanteros, y 45 minutos frenéticos que todos ellos "interpretaron muy bien", en palabras del propio Simeone. Empezando por su hijo, que no paró de perforar los espacios que dejaban Balde y Eric a su espalda. Siguiendo por Lookman y Julián en la finalización, que dieron los primeros brochazos de una conexión (ambos se asistieron) que promete ir a más.

Griezmann como eje

Y acabando por un Griezmann omnipresente, que ya es el máximo goleador de la Copa, pero es mucho más que eso. Porque sí, cuando pisó área finalizó, como viene siendo habitual en el torneo. Pero fuera de ella vertebró, lanzando a Giuliano y a Lookman con precisión. Y dio pausa en los pocos momentos que el Atlético se permitió respirar en un primer tiempo frenético que se saldó con cuatro goles.

Lookman, ante Koundé. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una exhibición coral en la que todos brillaron y también destacaron veteranos como Koke o Llorente, la vieja guardia de Simeone. "Yo tengo fe en el equipo, en lo que hacemos, en nuestra gente. No soy un brujo que se imagina lo que va a pasar. Sentía que el equipo podía hacer un partido cómo hizo. El esfuerzo de los jugadores de ir a buscar a los rivales", explicaba el Cholo al final del choque, agradeciendo también el apoyo de su gente.

"Grandes noches"

"Encontramos una energía en el estadio increíble. La vida es energía. Pudimos acompañar esa ola de energía. La interpretación del partido fue muy buena, con los cuatro delanteros interpretándolo muy bien el espacio. Otros días decimos qué no tenemos contundencia, hoy quedará para el recuerdo por cómo se jugó. Lo representaron de la mejor manera".

Atlético de Madrid - FC Barcelona. / Mariscal / EFE

Aún así, Simeone fue exigente, y pidió más. "En el segundo me faltó intensidad hacia delante. Me hubiera gustado seguir atacando como en el primero", explicó el argentino, que ahora buscará trasladar la imagen inmaculada de la Copa al resto de competiciones, donde el Atlético transita con menos contundencia. Y donde aparecen en el futuro cercano duelos clave, como la eliminatoria de dieciseisavos de la Champions ante el Brujas.

Noticias relacionadas

Con LaLiga ya descartada, los rojiblancos se encomiendan a los torneos del ko para tocar metal y dar una alegría a su gente, eso que anhela Simeone desde 2021. "Me pone muy contento por nuestra gente, necesita estos partidos y jugar noches importantes. Nosotros buscamos devolver esa ilusión que siempre nos transmiten nuestros hinchas y que hoy pudimos interpretar de la mejor manera. La gente quiere salir campeón. Ponemos todo el esfuerzo para que eso suceda". En la Copa, al menos, ahora está un poco más cerca.