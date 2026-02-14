La última inversión de Pedri en las Canarias por 2,5 millones, con vistas al futuro
El azulgrana ha comprado un complejo religioso en su localidad natal para sacarle rédito cuando termine con el fútbol
Pol Langa
Pedri es un jugador muy joven, tiene tan solo 23 años, pero demuestra una gran madurez sobre el césped. De hecho, es el timón del Barça y es uno de los indispensables para Hansi Flick, pero actualmente se recupera de su última lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.
El centrocampista se encuentra alejado, por lo tanto, de los terrenos de juego, pero no pierde el tiempo y ya pone la mirilla en el futuro, para cuando decida colgar las botas y se terminen los ingresos directamente del fútbol.
Con este objetivo, el de diversificar las fuentes de ingresos, ha adquirido una nueva propiedad en su localidad, su cuna, Tegueste, en Tenerife. Se trata de un antiguo convento que ha comprado por 2,5 millones de euros en una operación que se empezó a gestar durante los meses de otoño.
Un antiguo convento de monjas
El edificio, que se construyó en 1943, fue el hogar de las Religiosas de la Asunción durante siete décadas y ahora se lo ha quedado el futbolista, que además tiene planes de futuro. Según se ha podido saber, Pedri tiene intención de reformar el lugar y convertirlo en un hotel rural, aprovechando los cerca de 9.500 metros cuadrados y las dos edificaciones que constituyen el antiguo complejo religioso.
En total, 33 habitaciones y 21 baños, además de una biblioteca, un salón de actos, una capilla y un huerto, y los demás espacios comunes habituales. Tres pisos distribuidos en dos plantas y un sótano, pero con espacio suficiente para la instalación de una piscina.
Además, hay un tercer edificio construido más recientemente que se caracteriza por alinearse con los elementos más característicos de la arquitectura canaria, tan mimética con su entorno volcánico.
La operación se ha llevado a cabo a través de la empresa asociada al jugador del Barça, 'Pedrineta SL', que fue creada en 2023 para operaciones de este tipo. En el caso que nos ocupa, el joven futbolista podría aprovechar el encanto de su lugar de origen, rodeado de naturaleza salvaje, situado a tocar del Parque Rural de Anaga.
Las poblaciones de alrededor, además, son un libro de historia viviente, con antiguas casas señoriales y una arquitectura propia del pasado isleño, del siglo XVI al XIX. Así, parece que Pedri no solo domina los tempos de los partidos, sino que también empieza a contar con cierta 'flota' de propiedades inmobiliarias para garantizar un buen futuro a nivel económico.
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo
- El CD Mirandés - UD Las Palmas se podrá ver en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el encuentro por TV y en streaming
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Un caso de superación: la historia detrás de esta perfumería de Las Palmas de Gran Canaria
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos