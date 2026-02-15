Flick fue al despacho del árbitro Martínez Munuera en el Metropolitano: "Quise saber por qué señaló fuera de juego"

En fecha inusual para el Barça, este lunes (21.00 h.) vuelve el derbi catalán en Montilivi. Hansi Flick, tranquilo después de la derrota complicada ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano esta semana, explicó este domingo que el equipo "ha aprendido la lección". "Perdimos el partido del jueves y fue una lección para nosotros. Pero la vida sigue y hay que centrarse en el Girona. Hay que estar centrado y hay que jugar con la confianza que tenemos", explicó el entrenador azulgrana.

El partido en el Metropolitano no solo está presente en el vestuario azulgrana por ser el partido más reciente. Perder puede pasar, recordó Hansi Flick, pero lo que marcó en el vestuario y el staff fue la manera. "Podemos ganarle a cualquier equipo, pero cuando no estamos presentes, como en los primeros 45 minutos del otro día, pasa lo que pasa. Es importante que encontremos otra intensidad, una dinámica diferente al último partido", remarcó el entrenador azulgrana.

Conversación con el árbitro

Tras el partido, consciente de que su equipo había hecho esos primeros 45 minutos que habían marcado la idea de la eliminatoria, Hansi Flick quiso entender lo sucedido en la segunda. Sobre todo en cuanto a la polémica arbitral. Por eso hizo lo más normal del mundo, pero a la vez excepcional en el fútbol: hablar. "Después del partido contra el Atlético fui al vestuario del árbitro, quise saber por qué señaló fuera de juego. La comunicación fue buena, pero se queda ahí. Ha sido un buen paso adelante. No fue culpa suya que hubiéramos perdido ese partido. Hay que centrarse en lo que podemos cambiar", relató el entrenador azulgrana.

"Fui yo, llamé a su puerta y estuvimos hablando en un contexto tranquilo y calmado. En el terreno de juego hay muchas emociones. Fue una conversación muy buena. Te tienes que centrar en tu equipo y en hablar con tus jugadores, pero tras la rueda de prensa del otro día, tenía la sensación de que tenía que hablar con ellos. Les agradezco que me abriesen la puerta y estuvieran dispuestos a hablar con tranquilidad", recalcó el técnico, que agradeció el gesto de Martínez Munuera y valora la posibilidad de hacerlo cuando sea necesario.

Fue una conversación, no una excusa, quiso dejar claro Flick. De cara al derbi catalán contra el Girona, Flick tiene claro que hay que centrarse en lo que uno puede cambiar en su equipo, no en los factores externos. "Para mí lo más importante es gestionar bien a mi equipo y todo lo que le rodea. Lo más importante es lo que podemos cambiar: nuestra calidad, manera de jugar... Hay que jugar mejor y me preocupa poco lo demás".

Para el partido contra el Girona, Flick recuperará a Raphinha, aunque aún no podrá contar con Rashford, quien, pese a mejorar, no ha recibido aún el alta. El equipo saldrá de la Ciutat Esportiva Joan Gamper sobre las 11:45 de la mañana, dirección Girona. Allí se hospedarán en el Camiral Golf&Spa en Caldes de Malavella hasta la hora del partido. No habrá comida de directivas previa al partido.