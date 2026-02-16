Ricky Rubio: "No he vuelto por el rendimiento, lo he hecho para disfrutar del baloncesto"

Ricky Rubio (El Masnou, 1990) es uno de los grandes reclamos del brillante Media Day que lleva a cabo el Joventut a pocas horas de coger el tren y viajar hacia Valencia para disputar una nueva edición de la Copa del Rey. El base verdinegro es consciente de que, durante hora y media tendrá que contestar preguntas y preguntas de los periodistas presentes en el Olímpic. Pero Ricky no tiene ningún problema en recibir a Sport con la mayor de las sonrisas y con una humildad que siempre ha estado presente en su manera de ser.

Rubio jugó su última Copa hace 15 años, vistiendo la camiseta del Barça. Levantó su tercer campeonato a los cielos del Movistar Arena con toda una carrera por delante, si bien es cierto que su trayectoria fue precoz en cuanto a éxitos. 16 años y tres meses tenía cuando disputó en el Carpena de Málaga su primer partido de Copa. Nueve puntos y victoria en cuartos ante Akasvayu Girona, en un torneo en el que cayeron en 'semis' ante el conjunto azulgrana. La alegría llegaría el año siguiente en Vitoria.

Valencia en cuartos, Real Madrid en semifinales y Baskonia en la gran final, al que derrotaron por 80-82 en una actuación para el recuerdo de Rudy Fernández, autor de 32 puntos. Un camino que Rubio y sus compañeros podrían repetir este 2026, 18 años después de aquella conquista por tierras vitorianas, ante los mismos rivales, tal y como ha querido el destino en el sorteo.

Ricky Rubio, con la Copa del Rey ganada por la Penya en Vitoria 2008 / EFE

P. ¿Te planteaste en verano, cuando decidiste volver a jugar en el Joventut, disputar la Copa?

R. Cuando empecé no me marqué ningún objetivo, sino solo disfrutar de esto. Y sí que es verdad que como equipo después se van poniendo expectativas y, bueno, objetivos en ese sentido. Uno de ellos, por supuesto, era estar en la Copa del Rey, otro, estar en Playoffs ACB. Otro, pues, llegar a los playoff o pasar ronda de la BCL, y de momento, pues, las cosas van saliendo. Ahora el primer gran objetivo cumplido que es la Copa del Rey y ahora, pues, a disfrutar y a dar guerra.

P. ¿Cómo te estás sintiendo en este regreso a las pistas?

R. Quería volver a jugar porque tenía ilusión, pero sin saber cómo iba a ser. Pero sobre todo queriendo disfrutar, ¿no? A ver si era capaz. Y la verdad es que está saliendo muy bien en ese aspecto. Estoy disfrutando muchísimo con su montaña rusa, que es una temporada, ¿no?, en ese sentido. Pero disfrutando de cada día.

El recuerdo de la primera vez

P. ¿Recuerdas tu primera Copa del Rey?

R. A ver, la primera... Ya fue la primera que gané, ¿no? En el 2007, no sé si la jugué. Bueno, no me acuerdo. Creo que hubo una primera... pero ya hablamos de la que ganamos, así estamos más contentos. La recuerdo con mucho cariño. Primer gran título así, siendo importante en el equipo, que consigo. Y que lo disfruté muchísimo, con un recuerdo de Vitoria en todo en general. No solo de la Copa del Rey, sino la ciudad increíble. Y creo que es un torneo muy especial.

P. ¿Y como se encara la de este año?

R. Lo primero es creer. Después que salgan mejor o peor las cosas, tenemos que estar preparados para un partido muy difícil, con mucha exigencia, que tenemos que jugar un partido casi perfecto para ganar. Y que incluso haciendo un partido perfecto, si ellos juegan muy bien, va a ser muy complicado. Pero bueno, a disfrutar de esos 40 minutos de una fiesta de baloncesto y que puede pasar cualquier cosa.

Ricky Rubio vuelve a disfrutar del baloncesto en Badalona / EFE

P. Da la sensación de que este año no hay ningún equipo tapado y que están los ocho mejores equipos de la ACB...

R. Es que una Copa del Rey, y no es por ser de los tópicos, puede pasar cualquier cosa. En 40 minutos, solo un partido, pueden pasar buenas o malas sensaciones. Pero sí que es verdad que los ocho equipos más regulares durante toda la temporada están aquí, creo que no ha habido ninguna sorpresa. Y que todas las eliminatorias, si gana uno o el otro, tampoco sería una gran sorpresa. Claro que hay los favoritos, como en todas las Copas del Rey. Pero que no está claro, exacto, como en otras Copas, que estos dos equipos van a llegar a la final. El camino va a ser complicado para todos y veremos cómo evoluciona.

La experiencia de Ricky, al servicio del equipo

P. Desde tu experiencia, ¿qué le puedes transmitir al equipo de cara al torneo?

R. Adam (Hanga), Ante (Tomic), incluso Guillem (Vives), son jugadores que han podido ganar la Copa. Han estado en muchas Copas y creo que muchos de nosotros lideramos a través del ejemplo. Y es tomar en serio esta semana de entrenos, prepararnos bien, saber que la tensión va a subir. Que cada minuto, cada jugada va a ser muy importante y desde el primer segundo que empiece el balón. No tenemos que hacer nada diferente de lo que hemos hecho durante toda la temporada. Si eso, estar concentrados mucho más que en un partido normal.

P. ¿Es especial el reencontrarte en un evento de estas características en un mismo pabellón, con ocho aficiones que te admiran y te tienen mucho respeto y cariño?

R. Sí, es una fiesta en todos los sentidos. Se juntan aficiones que no se han clasificado, que no se la quieren perder. Creo que es un fin de semana largo para disfrutar del baloncesto, para saber los valores que transmite este deporte se juntan con todas las aficiones respetándose al máximo con toda la competición que hay. Así que a disfrutar y a vibrar con un deporte y una afición que va por eso.

P. ¿Estamos viendo ya al mejor Ricky en pista?

R. No lo sé, lo iremos viendo. Es algo que no me pongo objetivos ni expectativas en ese sentido. No he vuelto por el rendimiento individual, he vuelto por disfrutar del baloncesto. Creo que después de toda una carrera centrándome muchísimo en, no mejorar, pero dar, exprimir al máximo, quiero ver hasta dónde puedo exprimirme desde otra perspectiva, que es disfrutando del baloncesto. Y así están yendo las cosas como están yendo, veremos cómo evolucionan.

Una conexión con Miret que lo explica todo

P. ¿Cómo de importante está siendo Dani Miret en este camino?

R. La situación es muy buena, comunicación constante, que eso es de las cosas que más me gustan. Al final me ha pasado por experiencia personal, donde asumes cosas que el entrenador piensa, pero no es verdad, porque no hay esa comunicación, pero a veces porque o no la pides o porque la temporada va tan rápido, que es una alta velocidad, que se saltan muchas cosas. El hecho de poder jugar una competición como la BCL, que te da descansos durante la misma competición, hace que realmente podamos valorar eso, hablar, sentarnos y ver dónde estamos, para que los puntos no se vayan distanciando mucho y los puntos de vista sean similares.

Ricky Rubio, con Dani Miret en el Buesa Arena / EFE

P. ¿Qué mensaje le mandas a la afición verdiengra que se desplazará a Valencia?

R. Que disfruten, que gracias por el apoyo. Creo que este año hemos conectado mucho la afición con el equipo. Estamos vibrando en el Olimpic, se está viendo que es muy difícil ganar aquí y que podamos llevar esa buena vibración ellos con nosotros allí en un campo que no es el nuestro. Pero bueno, al final que disfruten de esta fiesta.