El Sadar, un campo caliente en las visitas del Real Madrid, será vigilado por dos directores de campo de LaLiga este sábado

El Real Madrid visita Pamplona con los ecos aún encendidos por el presunto episodio de racismo que se vivió en el partido de Champions League de los blancos ante el Benfica en el estadio Da Luz. Según la versión de los jugadores madridistas, entre ellos Vinícius, que fue la víctima, y Kylian Mbappé, que lo confirmó en zona mixta ante los micrófonos, el jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni "le dijo cinco veces "eres un mono", al brasileño.

Los blancos llegan a Pamplona con una investigación de la UEFA para dilucidar la realidad de lo que ocurrió y confirmar o descartar los insultos del futbolista local al madridista. En estas circunstancias viaja el Real Madrid este viernes a la capital navarra, donde mañana se medirá al Osasuna en El Sadar. Un campo caliente, en el que la afición rojilla siempre ha apretado a los rivales, y los blancos no han sido una excepción.

Comunicados, denuncias, campañas...

Los últimos enfrentamientos han terminado con insultos denunciados por la Liga que han pasado por el juzgado e incluso con un cruce de comunicados de ambos clubes. En febrero de 2023 la Liga denunció en la visita del Real Madrid a El Sadar un comentario racista puntual, que finalmente fue archivado. En 2024 fue el propio Real Madrid quien denunció en un comunicado "los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada" a Vinicius, refiriéndose a "violentos ataques de racismo, discriminación y odio". Un mensaje que no gustó a Osasuna, que respondió contundentemente con otro comunicado. En la grada, como se pudo ver en la retransmisión de Movistar +, algunos aficionados dedicaron a Vinícius gritos de “¡Vinicius, muérete!”. Y el jugador reaccionó tras anotar el cuarto gol, cuya celebración dedicó casi de forma íntegra a la grada. El brasileño se volvió hacia los aficionados locales, y se acercó la mano a la oreja como respuesta a los gritos que había recibido antes del tanto. El año pasado fue más tranquilo, en lo referente a la relación de Vinícius con la grada rojilla, pero el ruido llegó desde los canales blancos con el tema arbitral, ya que el empate final (1-1) llegó con un penalti a favor de los locales y con la comentada expulsión de Jude Bellingham por aquel famoso 'fuck off'.

Así que el partido promete ser caliente, como todos los del Madrid en El Sadar, especialmente tras lo ocurrido en Lisboa. La Liga ha realizado en otras temporadas un despliegue especial redoblando el protocolo habitual de dos personas en el partido. Pero para este encuentro la patronal parece que apostará por mandar a los dos directores de campo habitual que acuden a cada encuentro a informar de lo que ocurre en la grada y en el césped, además de encargarse de que se cumpla todas las órdenes de reglamento establecidas antes, durante y después del choque.