Oriol Cardona y Ana Alonso coronan los mejores Juegos Olímpicos de Invierno para España con un bronce

Oriol Cardona lloraba mientras Ana Alonso gritaba: "¡Solo son tres segundos!". La hazaña, porque así ha de considerarse una medalla española en unos Juegos Olímpicos de Invierno, quedaba en suspenso por una penalización indeterminada. Un error en una de las transiciones de la granadina ponían en cuarentena el bronce. Hasta que ella misma miró a la pantalla de tiempo y estalló de felicidad: "¡Solo son tres segundos!".

Esos tres segundos, tras el esfuerzo de Cardona en la última posta, no cambiaba nada. España conseguía en el relevo mixto del esquí de montaña su tercera medalla en Milán-Cortina 2026, un hito nunca antes alcanzado. Los dos integrantes de la dupla se convertían en los primeros españoles en conseguir dos preseas en la historia del olimpismo español de invierno: oro y bronce para él, dos terceros puestos para ella. Historia escrita sobre la nieve de Bormio.

Tres medallas en 48 horas

El esquí de montaña, disciplina que se estrenaba en estos Juegos Olímpicos, ha elevado a cotas impensables el olimpismo de invierno español. Hasta ahora, España solo presumía de cinco medallas en toda su historia. En apenas 48 horas, ha sumado tres más a su cuenta. Todo gracias a estos dos deportistas extraordinarios que han firmado un pleno en las tres pruebas del programa del 'skimo'.

Ana Alonso y Oriol Cardona, tras la prueba. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

La prueba de relevos mixtos ha consistido en dar cuatro vueltas a un circuito de 1.500 metros, el doble de largo que en la prueba individual, la primera y la tercera a cargo de las mujeres de cada dupla y la segunda y la última de los hombres. La secuencia de cada vuelta es diferente a la de la prueba al esprint: ascenso, descenso, nuevo ascenso, escaleras, nuevo descenso y paso por meta, donde se entrega al testigo al tocar al compañero. Se pasaba, por tanto, de dos a cinco transiciones, puntos siempre críticos.

Francia, por delante desde el principio

El primer relevo, por tanto, correspondió a las mujeres. En él, la francesa Emily Harrop, plata en la prueba individual, exhibió una descomunal superioridad, marcando la pauta desde la salida de la prueba. Alonso fue remontando tras arrancar algo atrás y llegó a la última transición en segunda plaza. Sin embargo, se le atragantó la colocación de la piel en los esquís y entregó el relevo a Cardona en cuarta posición.

El oro ya se había convertido en una quimera tras la primera posta, destacadísima la dupla francesa, pero la pelea por las medallas estaba completamente abierta. El campeón olímpico de Banyoles hizo lo que se esperaba de él, recortando la desventaja con Suiza, segunda, y entregando el relevo a Alonso en una ajustada tercera posición.

Ana Alonso y Oriol Cardona, durante uno de sus relevos. / Gabriele Facciotti / AP

La granadina cogió enseguida la estela de Marianne Fatton, la campeona olímpica, con la francesa a muchísima distancia. A Alonso, sin embargo, se le hizo demasiado larga su segunda posta. "Lo he pasado muy mal con el calor", confesaba después, sobre las diferencias con la prueba individual, disputada bajo una nevada que reblandeció la nieve y rebajó las temperaturas.

La andaluza, visiblemente agotada, acabó perdiendo la estela de la suiza, que casi alcanzó a Harrop aunque pareciera imposible, y otorgando el último relevo a Cardona en quinta posición, pasándose muchísimo de frenada en la zona de transición (de ahí la sanción), casi empatada con EEUU e Italia en la pelea por la medalla.

Ana Alonso y Oriol Cardona celebran su bronce. / Gabriele Facciotti / AP

Imperial Cardona

Una anécdota para el esquiador de Banyoles, que se quitó de encima a sus dos rivales por el bronce en los primeros metros de su relevo y se dispuso a recortar la diferencia con Francia y Suiza. No anduvo fino Cardona en las transiciones y eso convirtió en imposible el reto descomunal que tenía de recortar las diferencias.

Llegó Cardona en la tercera posición, lejos del francés (oro) y el suizo (plata) pero con una amonestación de tiempo indeterminada que dejó en suspenso la oficialidad del bronce durante unos minutos. El catalán había sido consciente del error de su compañera en una transición. "Apreté por si acaso, por si la sanción era de más tiempo", decía después.

Finalmente, así lo gritó Ana, la sanción fue solo de tres segundos, suficiente para conservar el bronce y seguir redactando historia. Para Cardona, la confirmación de que es el mejor del mundo en su disciplina. Para Alonso, la impensable recompensa a su tenacidad tras el gravísimo accidente en bicicleta que sufrió hace escasos meses. Para España, otra jornada de gloria sin parangón.