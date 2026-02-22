Éxito deportivo con tensión geopolítica: Italia baja el telón de los JJOO de Milán-Cortina

Vigesimoquinta edición de los JJOO de Invierno clausurada. Con un espectáculo de gran fuerza coreográfica y teatral en la Arena de Verona, en el que brilló el célebre bailarín Roberto Bolle, Italia ha puesto este domingo el broche final a la última competición olímpica. Tras el desfile de los atletas y el apagado de la llama, el medallero ha dejado así la imagen de una Noruega gran protagonista por el número y el peso de las preseas logradas —41 en total—, seguida por Estados Unidos y Países Bajos, segundo y tercer país con más metales.

Tras dos semanas de competiciones, Italia, cuarta en el medallero, también ha batido su propio récord. Con las 30 medallas logradas —10 oros, 6 platas y 14 bronces—, el país transalpino ha superado la marca que había establecido en Lillehammer (Noruega) en 1994. De esta manera, el macroevento deportivo también ha servido para reforzar la imagen de Italia en el mundo, así como no desaprovechó la ocasión de destacarlo también Giorgia Meloni. Durante el evento, la primera ministra recibió a líderes internacionales, como el vicepresidente J. D. Vance, asistió a finales e incluso celebró los triunfos junto a los atletas de su país, en especial con la patinadora Arianna Fontana, que en estos Juegos se ha convertido en la deportista italiana más laureada de la historia. "Me emocioné por su récord y me dio una gran carga", llegó a decir de ella Meloni.

Elogios del COI

Incluso en el terreno interno —donde los Juegos comenzaron entre críticas por el impacto ambiental, el desvío de fondos destinados a la lucha contra la mafia y feminicidios, y los retrasos en la realización de varias obras— la atención estuvo bastante puesta en los resultados deportivos. El evento fue también celebrado por el Comité Olímpico Internacional (COI). La presidenta Kirsty Leigh Coventry, por ejemplo, calificó los Juegos de "verdadero éxito" y también subrayó que muchos atletas estaban "extremadamente contentos" con la experiencia vivida. "Han sido unos Juegos nunca antes vistos", añadió.

Malago y Coventry, este domingo en la ceremonia de clausura de los JJOO de invierno. / Natacha Pisarenko / AP

Igualmente de eufórico fue Giovanni Malagò, el presidente de la Fundación Milano-Cortina, encargada de la organización. "Hubo una ovación de pie, que personas con mucha más experiencia que yo en este tipo de manifestaciones me dicen que nunca había habido", dijo Malagò en uno de sus discursos finales. Eso sí, no faltó algún momento de crispación: entre ellos cuando Meloni llegó a acusar de "enemigos del Estado" a los manifestantes que protestaban en Milán en contra de la presencia de Israel en la competición olímpica y por los agentes del ICE de la delegación estadounidense.

Unos JJOO muy políticos

Las competiciones se han desarrollado sin apenas incidentes, pero han estado cargadas de gran tensión política. Hubo sabotajes, movilizaciones de protesta —las más grandes, precisamente las contra ICE e Israel—, y diversos deportistas que se salieron del guion para criticar incluso a sus propios países. Este ha sido especialmente el caso de los atletas de EEUU, varios de los cuales criticaron abiertamente a Donald Trump, suscitando la ira del presidente estadounidense. Otro momento crítico fue el caso de Vladyslav Heraskevych, que se negó a competir sin un casco con retratos de deportistas muertos en la guerra y fue forzado a abandonar la competición por el COI.

Ceremonia de clausura de los JJOO de invierno, este domingo. / Ashley Landis / AP

Otras polémicas han tenido que ver en cambio con el carácter de Juegos "difusos" de los JJOO, que se disputaron en siete localidades distintas (más Verona, para la ceremonia de cierre), lo que complicó la logística. Esta fue, por ejemplo, la queja del esquiador andorrano Joan Verdú, quien además crítico también a las infraestructuras. Con todo, un momento de euforia para España fue la victoria del oro por parte de Oriol Cardona en el esquí de montaña.

Con este preámbulo y con la bandera olímpica ya entregada a los Alpes Franceses, organizadores de los Juegos en 2030, Italia no pasa completamente página de su calendario deportivo ni de las polémicas relacionadas con él. A partir del próximo 6 y hasta el 15 de marzo, Milán y Cortina d’Ampezzo volverán a ser los escenarios de otra megacompetición: los Paralímpicos. Y una novedad en este caso es que Rusia y Bielorrusia volverán a competir con sus banderas después de mucho tiempo.