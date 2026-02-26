El entrenador del Racing, José Alberto López, recibe el alta después de pasar por quirófano por una complicación vascular

Una intervención menor que terminó complicándose. José Alberto López se recupera este jueves en su domicilio después de iniciar la semana con un susto importante. El ex del Sporting tenía programada una cirugía menor cuya evolución no fue según lo previsto. Lo que en un inicio apuntaba a ser algo que no le iba a apartar de su día a día habitual, terminó llevándole de nuevo al hospital para volver a tener que ser intervenido. Una complicación vascular encendió las alarmas. Afortunadamente, ya descansa junto a su familia, en Santander, a la espera de poder recuperarse lo antes posible para volver a sumarse a su equipo, el Racing de Santander.

Lo que parece fijo es que el asturiano no estará este fin de semana en el banquillo del conjunto santanderino durante la visita, este sábado, al Castellón. Un duelo especialmente importante ya que el Racing, líder de Segunda División, visita precisamente al equipo que marcha ahora mismo segundo, a un punto de distancia. Todo apunta a que José Alberto, si todo marcha según lo previsto, se reincorporará al trabajo a lo largo de la próxima semana.