LaLiga Hypermotion
El entrenador del Racing, José Alberto López, recibe el alta después de pasar por quirófano por una complicación vascular
El ex del Sporting inicia la recuperación y apunta a ser baja en el partido de este sábado ante el Castellón
Ángel Cabranes
Una intervención menor que terminó complicándose. José Alberto López se recupera este jueves en su domicilio después de iniciar la semana con un susto importante. El ex del Sporting tenía programada una cirugía menor cuya evolución no fue según lo previsto. Lo que en un inicio apuntaba a ser algo que no le iba a apartar de su día a día habitual, terminó llevándole de nuevo al hospital para volver a tener que ser intervenido. Una complicación vascular encendió las alarmas. Afortunadamente, ya descansa junto a su familia, en Santander, a la espera de poder recuperarse lo antes posible para volver a sumarse a su equipo, el Racing de Santander.
Lo que parece fijo es que el asturiano no estará este fin de semana en el banquillo del conjunto santanderino durante la visita, este sábado, al Castellón. Un duelo especialmente importante ya que el Racing, líder de Segunda División, visita precisamente al equipo que marcha ahora mismo segundo, a un punto de distancia. Todo apunta a que José Alberto, si todo marcha según lo previsto, se reincorporará al trabajo a lo largo de la próxima semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
- Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas
- Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria permite deducirte hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta con este seguro que tienen miles de contribuyentes canarios
- Los Simpson desembarcan en Las Palmas de Gran Canaria: “La isla parece una rosquilla gigante”