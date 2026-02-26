Márquez: "Todo está ya en línea, espero tener un futuro bonito con Ducati"

Se pasan el día escondiendo sus cartas, nada pueden decir, ningún campeón puede decir que ya ha firmado el contrato ideal, ¡todos firman el contrato ideal!, de cara a los dos próximos años (2027-2028). Y no pueden decir nada porque quienes les van a pagar ese suculento contrato aún no han llegado a un acuerdo definitivo con los organizadores del Mundial de MotoGP y, por tanto, no pueden anunciar cuales serán sus pilotos para un quinqueneo (2027-2031) que aún no han firmado, para el que, de momento, no tienen plaza.

Es por ello que el murciano Pedro Acosta, ahora líder de KTM y, el próximo año, compañero de Marc Márquez en el lujoso Ducati Lenovo, dice que no sabe nada de ese contrato y que para llegar hasta Ducati debería ganar carreras y, de momento, es el único joven que no ha ganado en MotoGP, pues tanto Raúl Fernández (Aprilia) como Fermín Aldeguer (Ducati), sí ganaron el pasado año. Y el 'tiburón de Mazarrón', insisto, que ya ha firmado por el equipo oficial de la firma de Borgo Panigale mira al techo de Buriram cuando se le pregunta por su futuro.

"Si quieres aspirar al máximo, si quieres pelear por el podio y hasta por la victoria, te tienes que poner a la altura de Marc (Márquez). La referencia no es Ducati, no, la referencia es Marc, es él quien marca la diferencia" Jorge Martín — Piloto de Aprilia Racing

Algo parecido, por seguir con los ejemplos, comenta el francés Fabio Quartararo, que está harto de la Yamaha V4, un desastre de moto, y espera ansioso que pase este 2026 para subirse a la esperanzadora Honda de la próxima campaña. Eso sí, el 'Diablo' es tan honrado que, aunque tampoco confirma ese fichaje ni ese traslado de taller, sí afirma, con la cara un poquito más alegre que, como poco, ya se toma la vida y esta temporada de otra manera. Es decir, saber que tiene resueltos los dos próximos años, permitirá a Quartararo afrontar el desastre de Yamaha con otra cara.

Ni que decir tiene que el mayor de los Márquez es el que sigue con la sonrisa más pícara. Bueno, habitual en él, cuando se sabe poseedor de la información que persigue todo el mundo, pero que nadie se atreve a publicar porque sigue oculta. "No os lo puedo contar todo pues, de lo contrario, de qué hablaríamos las próximas semanas, hay que ir poco a poco", ha bromeado esta mañana el nueve veces campeón del mundo en la conferencia de prensa de Buriram.

"Yo sigo con la misma política de siempre, con lo que aprendí en 2020: cuando estás lesionado no puedes, ni debes, eso, ni debes, tomar decisión alguna, cambiar de marca, de equipo, firmar ningún contrato, hasta no saber cómo te encuentras", comentói MM93, que, en efecto, ha utilizado los test de Sepang y Buriram para comprobar que su hombro derecho está bien, tal vez no al 100x100, "pero sí lo suficientemente fuerte como para el sábado en la carrera al 'sprint' y el domingo en el GP, pelear por el podio y, si se presenta, aspirar a la victoria".

Ni que decir tiene que 'Il Cannibale', como le llaman en Italia, ha confirmado que hay tres y hasta cuatro pilotos, en caso de Pedro Acosta (KTM), que pueden pelearle el título este año. "Ha vuelto 'Pecco' (Bagnaia), como todos sospechabamos que ocurriría; está Àlex, que hizo una temporada espectacular el año pasado, con una moto que no era 'pata begra', así que, ahora, con una Ducati 'factory', tendrá ese decimita que necesitaba para estar con los dos más rápidos; ya hemos visto cómo acabó Bezzecchi (Aprilia) el año pasado y cómo ha empezado en pretemporada y, sí, yo también pongo a Pedro (Acosta), en ese podio de favoritos pues, aunque a la KTM, tal vez, solo tal vez, le falta un poquito para estar cerca de las motos más competitivas, Pedro tiene manos y coraje para estar ahí, peleando siempre".

Jorge Martín (Aprilia), que ya ha firmado por Yamaha para ocupar la plaza del boxe de Quartararo, acaba de reconocer que está muy feliz porque 'Bezz' ha demostrado que tienen una moto para ganar carreras y pelearle el título al campeón. "El problema, para mí, no es Ducati, no, el problema es Marc, es decir, aquí el piloto a derrotar es Marc, no Ducati. Es Marc quien marca siempre, en cualquier circunstancias, la diferencia y, por tanto, si quieres aspirar a todo, te tienes que fijar en Marc e intentar lo que hace él, con tu estilo, sí, pero sino llegas a él, no ganas".