Punto ‘carnavalero’ del Villa que sabe a triunfo

El Villa Santa Brígida y Atlético Paso se repartieron los puntos en Los Olivos (1-1) bajo la lluvia. El empate sirve a los satauteños para despegarse casi definitivamente de la zona de descenso y a los palmeros para ratificar su liderato en el grupo canario de Tercera RFEF. Tras el gol tempranero de Jorge para los locales en un saque de banda, el cuadro visitante se adueñó del balón y empató cerca de la media hora por medio de Gabri Quintero, de cabeza. Los de La Palma siguieron dominando la posesión, ante un rival bien posicionado que jugó más directo, aunque sin éxito por parte de ambos.

La igualdad fue la tónica de los primeros compases, con aproximaciones en ambos lados del campo pero sin llegar a concretar ocasiones claras. Hasta que al cuarto de hora, en un saque de banda desde la derecha, Kai prolongó el balón hacia Jorge, y este, tras un primer remate fallido, volvió a golpear poniendo el 1-0.

A raíz del tanto, el Atlético Paso se apoderó del balón y generaba peligro por las bandas, ante un Villa bien replegado atrás que trataba de salir al contragolpe. Así, tras varias llegadas sobre el marco visitante, Matías Cedrez se marchó por la derecha y colgó un balón que Gabri Quintero cabeceó a la red en el segundo palo (1-1).

Tras el empate, el cuadro palmero siguió llevando la iniciativa con el balón en su poder y tuvo opciones para voltear el marcador, siendo la más clara un centro de Martínez desde la derecha que Álvaro Iglesias cabeceó alto. En la réplica posterior, Edgar cazó un balón dividido por alto en el área y lo envió de cabeza junto al poste.

La segunda parte arrancó con dominio visitante, pero con una primera ocasión de los satatuteños en la que el remate de Pablo se topó con el meta Roberto desviando su chilena. En la réplica inmediata a la contra, Álvaro Iglesias remató ligeramente desviado tras el último pase de Gabri Quintero. Con el paso de los minutos, las fuerzas se igualaron y las llegadas se fueron diluyendo, sin nuevas oportunidades claras hasta el final.