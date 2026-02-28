La Real se aprovecha de un tembloroso Mallorca

El RCD Mallorca toca fondo tras su derrota contra la Real Sociedad (0-1) en la que un solitario tanto de Carlos Soler en la primera mitad bastó a los de Pellegrino Matarazzo para superar a los bermellones, nerviosos y temblorosos en muchos momentos del partido.

Los nervios fueron un mal compañero de viaje para los bermellones, que comenzaron el partido con un intento timorato de dominar el esférico, pero rápidamente replegaron y cedieron la posesión a una Real Sociedad que no tuvo oponente en la salida de balón.

La presión de los bermellones fue esteril y fueron un equipo a merced de los donostiarras, con cambios en el once respecto al empate contra el Oviedo y con el freno de mano puesto en muchos tramos, quizás con la semifinal de Copa del Rey en el fondo de sus mentes.

Con ello, Cáleta-Car estuvo a punto de marcar el primero con un testarazo a los 20 minutos que rebotó en un defensa rival y sobrevoló con mucha lentitud el cielo de Son Moix, pero la pelota se marcharía rozando el palo en la gran primera ocasión 'txuriurdin'.

La balanza se desequilibraría al pasar la media hora de juego. Tras un centro que cayó dentro del área, Carlos Soler tuvo todo el tiempo del mundo para batir a Leo Román y colocar a los suyos momentáneamente en séptima plaza, a dos puntos de posiciones europeas.

La afición del Mallorca se hartó, y tras el tanto visitante entonó el 'directiva, dimisión', sumándose a un caldo de cultivo muy peligroso para el equipo que dirigió este sábado Gustavo Siviero y del que cogerá las riendas este domingo Martín Demichelis.

Tras el paso por vestuarios, el miedo se apoderó de los jugadores locales. La pitada al descanso afectó a la plantilla, que comenzó a cometer errores poco habituales y vio como la Real Sociedad perdonaría en más de una ocasión el segundo tanto.

Los de Pellegrino Matarazzo completaron una actuación seria, sin muchos alardes, pero no se complicaron la vida en ningún momento y el técnico pudo rotar en ciertas posiciones para llegar en las mejores condiciones posibles al derbi vasco copero.

Siviero buscó la reacción con los cambios, donde sorprendió que no diera entrada a Pablo Torre, pero Zito Luvumbo, Manu Morlanes, Javi Llabrés, Abdón Prats y Mateu Jaume fueron incapaces de cambiarle la cara al equipo.

Tuvo una oportunidad Vedat Muriqi tras un centro de Mojica, pero su cómodo disparo se marchó muy alto y con él las opciones de un Mallorca al que mucho tendrá que cambiar Demichelis desde la próxima jornada.

Por su parte, la Real Sociedad recupera la senda de la victoria tras dos jornadas sin ganar y se coloca en una posición idónea para luchar por el regreso a Europa, tanto en la Copa como en la LaLiga.