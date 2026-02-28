El Telde, al ganar a un Lanzarote a la baja, deja el ‘farolillo rojo’
Los teldenses remontan con un gol de Pedro González y vuelven a creer en la salvación
ACAN
El Telde, que deja el farolillo rojo de la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF , vuelve a soñar con la salvación tras ganar, con remontada incluida, al Lanzarote (2-1). El cuadro lanzaroteño se mostró muy superior en el primer tiempo y se marchó al descanso con una ventaja mínima. Sin embargo, el equipo teldense reaccionó y le dio la vuelta al marcador.
El duelo arrancó con una primera ocasión clara del cuadro visitante, protagonizada por Ale Fuentes con un lanzamiento al travesaño. Luego, Nacho Forlino remató a la red al coger un rechace de un tiro previo de Pablo, pero el colegiado anuló la acción por fuera de juego.
La superioridad de los rojillos era constante y cerca del ecuador del primer tiempo Pedro González desvió a la madera un centro raso de Álex Cruz desde la línea de fondo. Escasos momentos más tarde, Blas remató alto un saque de falta lateral desde la izquierda. La insistencia visitante tuvo su recompensa. Javi Martín cazó un despeje de un córner y colocó una volea desde la media luna en el ángulo.
La situación dio un giro drástico al regreso de vestuarios con el triple cambio de Tino Déniz. Así, el Telde estiró sus líneas y tras varios acercamientos restableció la igualada gracias a un saque de esquina de Morris que cabeceó Said en la frontal del área chica. En el minuto 80, en un nuevo córner ejecutado por Morris que peinó Said y remató a la red en el segundo palo el capitán Pablo González, llegó el 2-1.
