LaLiga EA Sports
El Betis domina la primera mitad, el Sevilla la segunda y el derbi acaba en tablas
Los verdiblancos se fueron al descanso con dos goles de ventaja, pero su gran rival local logró la igualada
EFE
Sevilla
Betis y Sevilla empataron a dos un vibrante derbi disputado este domingo en el Estadio La Cartuja, con un equipo local que fue superior en la primera parte, que acabó con un 2-0, pero que en la segunda se vio superado por su rival.
Un tanto del brasileño Antony dos Santos, rebasado el cuarto de hora, y otro de Álvaro Fidalgo, cerca de acabar la primera parte, pusieron un claro 2-0 al descanso, pero en la segunda el Sevilla logró equilibrar el marcador con tantos del chileno Alexis Sánchez (m.62) e Isaac Romero (m.85).
- Marc Anthony revoluciona el parque Santa Catalina con 75.000 personas
- Concierto de Marc Anthony en Las Palmas de Gran Canaria
- Edificios de hasta 18 plantas en Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria revisa el PGO para adaptar la ampliación de Mesa y López
- La Gran Cabalgata del Carnaval, en directo desde las 16:00 horas
- Inma Medina presencia el desfile a su paso por Alcaravaneras
- La Gran Cabalgata del Carnaval recorrerá la ciudad este sábado desde las 16:00 horas
- La visita de Quevedo y La Pantera pone el foco en este restaurante tradicional de Valsequillo
- Locura por Quevedo en la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: marea humana tras su carroza