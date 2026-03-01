Misa, portera grancanaria de selección española de fútbol: “Mi abuela desde arriba estará muy orgullosa"

La guardameta grancanaria Misa Rodríguez, jugadora del Real Madrid, afirmó que tenía "ese nervio de la primera vez" en su regreso a una convocatoria de la selección femenina absoluta después de un año y medio de ausencia.

"La selección para mí es orgullo. Te sientes especial, estás aquí con las mejores del mundo, hemos ganado un Mundial... Volver a ver estos carteles, que te ves ahí levantando la Copa del Mundo, te hace recordar momentos muy bonitos", añadió, en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Misa Rodríguez jugó con la selección por última vez el 31 de julio de 2024, en los Juegos Olímpicos de París, ante el combinado de Brasil. La portera campeona del mundo estuvo ausente de la Eurocopa, en la que España fue finalista, y de la Liga de Naciones, en la que ganó España, a lo largo de 2025.

"La llamada de la absoluta es algo increíble. Tenía ese nervio de la primera vez, de volver, todo nuevo, compañeras nuevas, 'staff' técnico nuevo... Vengo a sumar y ayudar y sólo puedo dar las gracias por esta oportunidad. Llevo mucho tiempo sin venir, y me hace darme cuenta de que estoy haciendo las cosas bien cada día. Es lo máximo a lo que puedo aspirar", reconoció.

Sonia Bermúdez, la seleccionadora, la incluyó en la convocatoria ante la ausencia de Cata Coll por lesión y para premiar su rendimiento, ya que ha mantenido la portería a cero en 14 partidos durante la temporada 2025-2026.

Misa se acordó de su familia cuando recibió la llamada: "Lo viven más que yo. Son mi equilibrio, las personas que sé que tanto para lo bueno como para lo malo siempre van a estar. Son todo para mí. Mi padre, mi madre, mi hermana, mi abuela, que ya no está... Esta llamada no ha llegado con ella aquí, pero desde arriba estará muy orgullosa".

Ahora, España afronta los primeros pasos hacia la defensa del título mundial que conquistó, con Misa Rodríguez entre las seleccionadas, en la edición de 2023. "Muchas veces se me olvida que hemos sido campeonas del mundo. Volver a ver esta estrella en el pecho, volver a ponérmela, volver a sentir que estás defendiendo una nación como España significa mucho", sentenció la guardameta.

La selección femenina jugará en esta ventana los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2027. El primero será contra Islandia en el estadio Castalia (Castellón) el martes 3 de marzo. El segundo, contra Ucrania, en Antalya (Turquía), el sábado 7.